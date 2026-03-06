Messi y el Inter Miami campeón visitan la Casa Blanca
Con Lionel Messi como figura central, el plantel campeón de la Major League Soccer fue recibido este jueves en la White House por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia que mezcló protocolo, elogios y algunas bromas del mandatario.
La plantilla de Inter Miami CF fue homenajeada por su histórica temporada 2025, en la que el club consiguió el primer campeonato de liga en su historia. El evento reunió a una treintena de jugadores, directivos y miembros del cuerpo técnico en uno de los salones oficiales de la Casa Blanca.
Trump inició el acto con una anécdota familiar que rápidamente provocó risas entre los asistentes.
“Mi hijo me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién viene hoy?’ Yo le dije que no, que tenía muchas cosas en la cabeza. Y me respondió: ‘¡Messi!’”, relató el mandatario al inicio de su discurso.
El presidente estuvo acompañado en el estrado por Messi y por el empresario cubano estadounidense Jorge Mas, uno de los propietarios del club junto al exfutbolista inglés David Beckham.
Durante su intervención, Trump elogió al capitán argentino y recordó que su hijo es fanático tanto de Messi como de Cristiano Ronaldo.
“Cristiano es grandioso, pero ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte”, le dijo al argentino, que escuchaba con una sonrisa contenida.
El mandatario también repasó algunos momentos de la campaña que llevó al Inter Miami al título de la MLS y destacó la participación del club en el FIFA Club World Cup disputado en Estados Unidos en 2025. En particular recordó el triunfo ante el FC Porto, el primer partido oficial ganado por la franquicia ante un club europeo.
Trump incluso se detuvo a describir el gol de tiro libre con el que Messi decidió aquel encuentro.
“¿Sería capaz de hacerlo si lo intento?”, preguntó en tono de broma a Mas, provocando algunas risas entre los presentes.
A lo largo del evento, el mandatario calificó a Messi como “un ganador” y aseguró que, pese a haber visto jugar a Pelé, considera que el argentino “es mejor”.
También destacó que el capitán del Inter Miami fue elegido Jugador Más Valioso de la MLS en dos temporadas consecutivas, un logro inédito en la liga. “Viniste con toda la presión y ganaste. Felicitaciones”, le dijo.
Messi, de 38 años, ha mantenido a lo largo de su carrera cierta distancia respecto a actos con connotación política. En enero de 2025, por ejemplo, no asistió a la ceremonia en la que el entonces presidente Joe Biden le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad.
Durante la ceremonia, Trump también saludó a otros integrantes del club, entre ellos al entrenador argentino Javier Mascherano, a quien calificó como “un tremendo entrenador”, y a los jugadores Rodrigo De Paul y Tadeo Allende.
El presidente además elogió al delantero uruguayo Luis Suárez, a quien describió como “uno de los mejores goleadores de todos los tiempos”, y bromeó con el secretario de Estado Marco Rubio sobre la apariencia del plantel.
“¿Tienen algún jugador que no sea atractivo?”, dijo entre risas.
El homenaje concluyó con un intercambio de regalos. Messi y Jorge Mas entregaron al presidente una camiseta del Inter Miami con el número 47 —en referencia al número presidencial de Trump— y un balón conmemorativo.
La visita incluyó también un recorrido por el Despacho Oval y funcionó como una escala especial para el equipo antes de su próximo compromiso en la MLS, este domingo frente al D.C. United.