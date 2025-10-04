México ante Marruecos: el duelo que define su futuro en el Mundial Sub-20
México se enfrenta este sábado a su reto más complicado en el Mundial Sub-20: medirse a Marruecos, líder del Grupo A con paso perfecto tras derrotar a España y Brasil en sus dos primeros partidos. Para el Tri, la victoria significaría colocarse como segundo del grupo y tener en sus manos la clasificación directa. En caso de empatar o perder, las cuentas dependerán del resultado del duelo entre Brasil y España, que podría dejarlo como tercero y aún con vida en el torneo.
El protagonismo de Marruecos en este Mundial no es casualidad. El equipo africano se ha consolidado como la gran revelación del campeonato gracias a su orden táctico, intensidad y capacidad para aprovechar cada error del rival.
Bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, el conjunto marroquí ha mostrado una madurez poco común en una selección juvenil. Tras vencer 2-0 a España en el debut, el técnico pidió calma: “Estamos contentos con la victoria, pero nada está hecho aún. Tenemos confianza y potencial para llegar lejos, pero debemos mantenernos humildes”. Más tarde, al derrotar a Brasil, Ouahbi fue contundente: “No fue solo una victoria, fue una declaración”.
Ouahbi, belga-marroquí de formación, llegó a la Sub-20 en 2022 con una visión clara: transformar el talento de la cantera marroquí en un bloque competitivo. Antes de asumir el cargo, trabajó durante varios años en las divisiones juveniles del Anderlecht, uno de los clubes formadores más prestigiosos de Europa. Su experiencia en Bélgica le permitió darle a Marruecos un estilo disciplinado, con presión alta, solidez defensiva y un juego vertical que ha sido letal en este Mundial.
La continuidad del proceso también explica el éxito. Marruecos mantiene una base de jugadores que vienen trabajando juntos desde categorías inferiores, lo que facilita la cohesión en el campo. Además, muchos futbolistas se desarrollan en academias europeas, lo que eleva el nivel técnico y la lectura táctica del equipo. Ejemplos como Houssam Essadak, que ya acumula minutos con el Union Touarga, o Ilyass Mahsoub, mediocampista del USM Oujda, reflejan cómo la federación marroquí apuesta por jóvenes con rodaje competitivo.
Del lado mexicano, la situación es distinta. Los dirigidos por Eduardo Arce llegan presionados por los resultados, aunque con la confianza de que todavía dependen en parte de sí mismos. Si logran vencer a Marruecos, se colocarían en la segunda posición del grupo, pero un empate o una derrota los obligaría a mirar de reojo lo que suceda en el Brasil vs España para aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros.
El Tri cuenta con varios jugadores que ya saben lo que es jugar en Primera División, como Everardo López (Toluca), Rodrigo Pachuca (Puebla) y Gilberto Mora (Tijuana), quienes deberán asumir el liderazgo en un partido que exigirá concentración total y personalidad. Para México, este choque es más que un simple trámite: es la oportunidad de demostrar que su cantera puede competir contra la generación más convincente del torneo.
Marruecos, que está clasificado, buscará cerrar la Fase de Grupos como primero e invicto, un mensaje claro de que está listo para aspirar a instancias más altas. México, en cambio, jugará con la presión de no fallar y con la ilusión de dar el golpe que lo mantenga con vida.
El escenario está puesto: Marruecos llega como favorito y México busca sorprender. Una victoria lo pondría en segunda posición, mientras que un empate o una derrota abrirían la puerta a la calculadora y a la esperanza de clasificar como tercero. El futuro del Tri en el Mundial Sub-20 se define en 90 minutos.