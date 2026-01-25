México vs Bolivia: "Tala" Rangel y Berterame guían victoria del Tri en Sudamérica
En un caluroso estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz, en donde se vivió un partido amistoso a 33 grados centígrados, México batalló para vencer por 0-1 al local Bolivia, guiado por una buena actuación del portero Raúl “Tala” Rangel y un gol de Germán Berterame.
Javier Aguirre, entrenador del Tri, mandó un cuadro alterno con respecto al que venció el jueves por 0-1 a Panamá, solo Marcel Ruiz y Rangel, quien toma ventaja para ser el arquero titular en la Copa del Mundo, repitieron en uno de los últimos ensayos antes de recibir el Mundial en casa el 11 de junio.
Rangel realizó una atajada clave en la primera parte y Berterame, un argentino naturalizado mexicano que empezó el partido en el banco de suplentes, aprovechó un error de Carlos Lampe, guardameta rival, para marcar su segundo gol en ocho partido con la selección mexicana.
El partido
El duelo arrancó con un México más activo en ataque y al minuto 5, Armando González recibió un pase filtrado de Diego Lainez en el medio campo, que la “Hormiga” cruzó para dejarle a Carlos Rodríguez un balón en el centro del área que “Charly” estrelló en el portero Carlos Lampe.
Fue todo lo que el Tri hizo en ofensiva en el primer tiempo, en el que sufrió para defender por su banda derecha, en donde Jorge Sánchez, el lateral titular, batalló para detener a Fernando Nava, el jugador más explosivo de Bolivia.
En uno de los ataques en los que Nava superó a Sánchez, Fernando realizó un remate a puerta en el que “Tala” Rangel realizó la mejor jugada para México en el primer tiempo, una atajada a mano cambiada para firmar el empate sin goles luego de los primeros 45 minutos.
En la segunda parte, ambos cuadros se anularon, pero errores les permitieron disparar a puerta. En el 51, Rangel realizó una mala salida que Carlos Melgar aprovechó para poner una balón en el poste derecho del “Tala”.
México reaccionó al 68. González dejó el campo al 57, para cederle su lugar a Berterame, quien sacó ventaja de un mal despeje de Lampe a la hora de cortar un centro y en el área capturó un rebote para, con una media vuelta, sentenciar el 0-1.
La parte final de la preparación de México al Mundial 2026 continuará en febrero, cuando se enfrente el día 25 a Islandia en Querétaro, en otro partido que no será fecha FIFA y será afrontado en su mayoría con jugadores de Liga MX, como en estas pruebas de enero, en las que solo Obed Vargas, del Sounders de la MLS, fue el único llamado que no era del campeonato local.