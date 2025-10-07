México busca su pase a Cuartos del Mundial Sub-20 ante una Chile sumida en la presión
La Selección Mexicana busca su pase a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 y enfrente tendrá a Chile, la selección anfitriona que llega con más presión al clasificar de milagro, gracias a la opción del Fair Play y meterse sólo con un triunfo y dos derrotas. Chile juega su Mundial en casa. México busca trascender. Uno se alimenta del orgullo, el otro de la confianza. En Valparaíso, el fuego y la calma se cruzan en una noche que promete definir mucho más que un boleto a cuartos: promete mostrar quién está listo para escribir su historia.
México llega fortalecido. El técnico Eduardo Arce ha construido un grupo sólido y equilibrado, con 19 futbolistas que ya suman minutos en Primera División. El Tri mantiene su estilo de presión alta, ritmo intenso y dominio en los momentos clave. Su gran figura es Gilberto Mora, quien atraviesa un momento estelar y se consolida como uno de los atacantes más determinantes del torneo. A su lado, César Garza y Rodrigo Pachuca completan una columna vertebral que le ha dado consistencia al campeón de Concacaf.
Chile y la presión ante México
Chile respira por una tarjeta. Literal. La Roja Sub-20 está viva en su Mundial gracias a una amarilla menos que Egipto, el detalle mínimo que la salvó del fracaso en la fase de grupos y la colocó en los Octavos de Final. El país celebra, pero también cuestiona. Porque detrás del alivio hay una verdad incómoda: el futbol chileno juvenil se sostiene más por orgullo que por funcionamiento. Ahora, frente al campeón de Concacaf, México, la presión será total.
Valparaíso arde en expectativas. Chile juega en casa y sabe que este torneo exige algo más que talento: exige carácter, convicción y respuestas dentro de la cancha. Enfrente estará una Selección Mexicana que llega sólida y confiada, pero toda la atención se centra en los anfitriones, que buscan reivindicar su futbol juvenil y reconciliarse con su afición tras un arranque que encendió todas las alarmas.
El recorrido de Chile en la fase de grupos fue tan tenso como irregular. Venció a Nueva Zelanda para después caer con Japón y Egipto. Esa combinación lo dejó al borde de la eliminación, hasta que el criterio de fair play una tarjeta amarilla menos que los africanos lo rescató y lo colocó en la siguiente ronda. El desenlace fue recibido con alivio, pero también con críticas. La prensa andina habló de una clasificación milagrosa, mientras que figuras históricas del futbol local cuestionaron la dirección técnica de Nicolás Córdova. Aun así, el entrenador defendió su trabajo al afirmar que “no me pueden decir que no hay una propuesta; las métricas que tienen ustedes son distintas a las que tenemos nosotros”, una frase que evidenció su intento por sostener el discurso del proyecto ante las críticas.
Claudio Borghi, exentrenador de la selección, respondió que “se ha exagerado un poco con los datos; no todo se mide en porcentajes, hay que mirar el rendimiento real”, mientras que desde el propio vestidor el mensaje fue distinto. Agustín Arce, uno de los mediocampistas más vocales del grupo, aseguró que “tenemos que hacer los goles, sé que se nos va a dar; estamos con mucha confianza de que vamos a sacar esto adelante”, palabras que muestran que, pese a la tensión, el ánimo interno sigue vivo.
En medio de la presión, la selección sudamericana intenta reinventarse. El cuerpo técnico reforzó el trabajo emocional con psicólogos deportivos y análisis tácticos más detallados. Córdova, consciente de los errores del pasado, reconoció que “hay que saber cerrar el partido”, una frase que repite dentro del plantel como mantra antes de enfrentar a México. El entrenador busca equilibrio y madurez en un equipo que combina talento con nervio, pero que todavía no encuentra regularidad.
La Roja confía en una base que mezcla intensidad y talento: Lucas Assadi, que rompe líneas desde la mediapunta; Vicente Pizarro, cerebro del mediocampo con una visión madura; y Vicente Reyes, arquero del Atlanta United que se ha convertido en figura con atajadas decisivas. Córdova ha insistido en que “estos jugadores tienen hambre, carácter y una identidad que están construyendo con cada partido”, convencido de que esta generación puede marcar el inicio de un nuevo ciclo.
La atmósfera en Valparaíso promete ser infernal. Con entradas agotadas y una afición encendida, el anfitrión tendrá el impulso de su gente, pero también la carga de la expectativa. Chile no puede fallar. Este duelo no solo define el pase a cuartos, sino la credibilidad de un proceso que necesita resultados para sostener su discurso.