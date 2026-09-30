México cambia de nombres, pero vuelve a empatar ante Perú

Rafael Márquez cambió a los 11 titulares, pero México repitió el marcador y el camino para alcanzarlo: recibió el primer gol y tuvo que recuperarse para empatar 1-1. Frente a Perú, el seleccionador abrió oportunidades para evaluar jugadores, aunque terminó su segunda prueba sin conseguir la primera victoria.

En el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Óscar García recibió su oportunidad en la portería y Germán Berterame encabezó el ataque. Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Jeremy Márquez compartieron el mediocampo. Gilberto Mora, autor del empate frente a Colombia, permaneció en el banco mientras la afición pedía verlo en la cancha.

México tardó en generar peligro. Al minuto 24, Vargas mandó un centro que Isaías Violante remató de cabeza, pero el balón fue bloqueado dentro del área. Dos minutos después llegó el golpe peruano: Jeremy Márquez cayó y perdió la marca de Jairo Vélez, quien encontró espacio para definir de derecha ante García.

🚨 ¡GOOOOOL DE MÉXICO! 😍🇲🇽🔥 ¡El 'Toro' Guzmán se eleva solo en el área y pone el empate ante Perú! ⚽🇲🇽🔥#LaEraDeRafa pic.twitter.com/Wi70XQoyTM — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 30, 2026

La respuesta mexicana tuvo en Mateo Chávez a uno de sus jugadores más activos. El lateral avanzó por la izquierda y puso un centro que, después de un desvío defensivo, obligó a Pedro Gallese a intervenir para evitar un autogol. Violante también probó desde fuera del área, pero su disparo quedó en manos del guardameta. México llegó al descanso con aproximaciones y poca presencia de Berterame cerca de la portería.

El empate apareció apenas comenzó el segundo tiempo. Una falta sobre Jeremy le permitió a Denzell García enviar el balón al área y Víctor Guzmán conectó un cabezazo a la escuadra al minuto 49. El central resolvió a balón parado lo que el equipo no había conseguido en sus ataques.

Márquez buscó después otras respuestas. Al 61 ingresaron Santiago Giménez, Luis Romo y Diego Campillo por Berterame, Denzell y Guzmán. Chávez volvió a exigir a Gallese con un zurdazo, tras un pase de Fidalgo, y Orbelín Pineda estuvo cerca con un disparo que pasó junto al poste. García, por su parte, detuvo un remate de Álex Valera al 70.

Los últimos cambios llevaron a la cancha a Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, pero tampoco llegó el segundo gol. Mora terminó sin minutos pese a los pedidos de la tribuna. México encontró actividad en Chávez y el empate en Guzmán; entre Berterame y Giménez, sin embargo, no apareció el gol que necesitaba para ganar. La rotación amplió las opciones de Márquez, pero dejó pendiente una respuesta en el ataque.