México camina firme a Cuartos del Mundial Sub-20; aplasta 4-1 a Chile
Con autoridad y mostrando una mejoría con respecto a lo mostrado en la fase de grupos, la Selección Mexicana consiguió su pase a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 al derrotar por 4-1 a su similar de Chile. Un triunfo donde el Tri mostró superioridad ante una selección anfitriona que se despidió con mucha pena y poco futbol.
La Selección Mexicana demostró que en este Mundial ha ido de menos a más, con un juego donde se conjuntan nombres como el de Gilberto Mora, Iker Fimbres, Elías Montiel y más elementos para asentarse con pie firme en la siguiente ronda.
Te puede interesar: Gilberto Mora, la perla que ilusiona al futbol de México en el Mundial Sub 20
Con una buena actuación del conjunto mexicano, encabezado por Gilberto Mora, el Tri fue un auténtico vendaval durante todo el primer tiempo, llegando con claridad y dando el primer paso al minuto 26, con una gran definición de Tahiel Jiménez, quien tras recibir el pase exquisito de Gilberto Mora, disparó cruzado para marcar el primer gol.
México se fue confiado al descanso, pues el gol y el buen juego que desplegaba le dio tranquilidad al equipo del técnico Eduardo Arce. Sin embargo, para el arranque de la segunda parte esa confianza parecía que pasaba factura, pues Chile se fue al frente en los primeros minutos de la parte complementaria, al grado de que estuvo cerca de provocar un penalti en contra del Tri.
México tardó en volver a tomar el ritmo y se vio abrumado por Chile, sin embargo a la selección andina se le acabaron pronto las ideas y al 67’ México ponía orden con un golazo desde fuera del área de Iker Fimbres, para poner el segundo gol mexicano.
Ahí, La Roja terminó por hundirse, mostrando el porqué avanzó de suerte a la segunda ronda, pues los anfitriones no pudieron levantarse ni volver a generar peligro, evidenciando la crisis futbolística que atraviesa el futbol chileno.
Por su parte México no se conformó con el 2-0 y tras algunas modificaciones, con el ingreso de Camberos, Oswaldo Virgen y Amaury Morales, el Tri buscó ampliar el marcador y lo consiguió gracias a Camberos. El juvenil de Chivas marcó doblete al 80’ y 86’. Chile anotó el de la honra por conducto de Juan Francisco Rossel, pero de nada sirvió, pues México ya tenìa amarrado el pase a los Cuartos de Final.
Ahora, México enfrentará el próximo sábado 11 de octubre al ganador del duelo entre Argentina y Nigeria, que se disputará este miércoles.