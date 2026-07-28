México debuta en los Centroamericanos con una generación que apunta al Mundial
México debuta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una generación que podría convertirse en la base de la selección mayor durante los próximos años. Vanessa Martínez, entrenadora del representativo femenil Sub-23, considera que muchas de las jugadoras convocadas llegarán a disputar una Copa del Mundo.
“Es muy importante que esta generación tenga este tipo de competencias porque muchas de ellas, me atrevo a decir que la mayoría de las jugadoras que tenemos el día de hoy en este grupo, van a estar representando a México en ese Mundial”, declaró la estratega al referirse a la edición de 2031, en el que el país tricolor será local.
La primera prueba será ante Puerto Rico, un rival que Martínez describió como disciplinado y competitivo. La entrenadora aseguró que el plantel llega preparado después de un proceso que comenzó en abril de 2025, cuando se creó la categoría Sub-23.
“Llevamos ya casi un año y medio preparándonos para esta competencia tan importante. Confiamos en el proceso y estamos listas para competir”, señaló Martínez.
Más que concentrarse únicamente en la obtención de una medalla, el cuerpo técnico pretende evaluar el crecimiento colectivo y acercar a las futbolistas al nivel internacional que exige la selección absoluta.
“Vamos a ir día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. Sabemos que si seguimos comprometidas con nuestra identidad y con nuestro proceso, eso nos va a acercar a nuestro objetivo final”, añadió la directora técnica.
Uno de los principales desafíos será el formato de la competencia. México podría disputar hasta cinco partidos en ocho días, por lo que la recuperación, la alimentación, el control de las cargas y la rotación de las 20 convocadas serán determinantes. Martínez adelantó que todas las jugadoras serán necesarias durante el torneo.
Nicole Pérez, una de las futbolistas con mayor experiencia del grupo, afirmó que el equipo prefiere transformar las expectativas en motivación.
“En el futbol siempre hay presión, pero lo llamamos más motivación. Representar a México es una gran responsabilidad y un compromiso”, explicó la mediocampista.
Los Centroamericanos serán la primera evaluación oficial de la nueva Sub-23, pero también el inicio del camino para una generación que buscará ganarse un lugar en la selección mayor y llegar a una Copa del Mundo.