México comenzó con una victoria su participación en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. La selección mexicana derrotó 1-0 a Rumania este sábado 21 de noviembre, gracias a un golazo de Adán Sánchez y las intervenciones del portero José Miguel Corona, hijo del histórico guardameta de Cruz Azul, Jesús Corona.

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda sumó sus primeros tres puntos en el Grupo K, en un encuentro disputado en el complejo Aspire Zone de Doha, donde tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para romper la resistencia del conjunto europeo.

El partido comenzó con mayor posesión para México, aunque sin demasiada claridad frente al arco. Rumania, que perdió a Cosmin Matei por lesión durante los primeros minutos, apostó por los contragolpes y los disparos de media distancia.

La primera mitad terminó sin goles, pese a que ambos conjuntos tuvieron aproximaciones. José Corona respondió cuando fue exigido y mantuvo el empate, mientras la selección mexicana encontró dificultades para convertir su dominio territorial en oportunidades claras.

Adán Sánchez marca un golazo para darle la victoria a México

El panorama cambió después del descanso. Al minuto 47, México tuvo una jugada ofensiva invalidada por fuera de lugar, pero poco después encontró el gol que terminó por definir el encuentro.

Al minuto 53, Adán Sánchez sacó un zurdazo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo izquierdo de la portería rumana, en una acción que permitió al delantero de Monterrey estrenarse como goleador mundialista.

Sin embargo, México estuvo cerca de perder a su portero al minuto 60. Rumania solicitó la revisión de una posible tarjeta roja para Corona por una acción en la que aparentemente tomó el balón con las manos fuera del área.

Después de revisar la jugada, el árbitro descartó la expulsión, por lo que el guardameta permaneció en el encuentro.

En los minutos finales, México cedió terreno y se concentró en conservar la ventaja. Al 87, Ioan Precup recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre Edy Lugo, pese a que el conjunto mexicano solicitó revisar una posible expulsión.

México comparte los primeros lugares del Grupo K con Venezuela

Con la victoria, México llegó a tres puntos y comparte la cima del Grupo K con Venezuela, que también debutó con un triunfo al vencer 2-1 a Camerún.

El próximo compromiso de la selección mexicana será el martes 24 de noviembre, a las 7:30 horas del centro de México, frente a Camerún. Posteriormente cerrará la fase de grupos contra Venezuela, el viernes 27.

Para José Miguel Corona, el debut también tuvo un significado familiar: 29 años después de que su padre disputara el Mundial Sub-17 de Egipto 1997, el joven portero inició su propia historia en el mismo torneo, ahora con una victoria y la portería en cero.