México debuta con descalabro en el Mundial Sub 17 varonil, cae 2-1 con Corea del Sur
La Selección Mexicana de futbol inició cuesta arriba su participación en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 al caer 2-1 ante su similar de Corea del Sur en su debut dentro de la justa mundialista para menores, en partido jugado en la Aspire Zone de Doha.
El cuadro mexicano, dirigido por Carlos Cariño, inició con buenas sensaciones en el terreno de juego, con algunas llegadas de peligro, sin embargo Corea se adelantó a los 19 minutos por medio del capitán Koo Hyun-bin, tras un tiro de esquina que terminó en rebote dentro del área.
No obstante, el Tri igualó antes de terminar el primer tiempo con un cabezazo de Aldo de Nigris, a los 44 minutos, luego de un centro desde un tiro de esquina ejecutado por Luis Gamboa.
Sin embargo, apenas al inicio del segundo tiempo, Nam Ian volvió a poner en ventaja al cuadro coreano, con un cabezazo a los 49 minutos tras un balón largo y una salida fallida del arquero mexicano Santiago López.
Aunque México se fue al frente e intentó igualar el marcador, Corea se replegó de forma ordenada para mantener el marcador que le dio su primer punto en la justa mundialista.
El 2-1 deja al equipo de Carlos Cariño con un arranque complicado en el Grupo F al ubicarse en la tercera posición, luego de que en el otro encuentro Suiza vapuleó 4-1 a Costa de Marfil, lo que obliga al México a sumar puntos en sus próximos partidos.
El próximo partido del Tri Sub 17 será ante Costa de Marfil, el próximo viernes 7 de noviembre a las 8:45, tiempo del centro de México.