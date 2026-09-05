México deja ir el triunfo y debuta con empate ante Benín en el Mundial Femenil Sub 20

¡GOL DE MÉXICO! 🇲🇽



¡CAYÓ EL PRIMERO DEL TRI! 🇲🇽



Alice Soto rompe el cero y México se estrena en el Mundial Femenil Sub-20.



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