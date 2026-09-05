México deja ir el triunfo y debuta con empate ante Benín en el Mundial Femenil Sub 20
La Selección Mexicana Femenil Sub-20 dejó ir la victoria que tenía en la bolsa en su debut mundialista. México llegó a ganar 2-0 ante Benín este sábado en la Arena Katowice, pero la selección africana vino de atrás, marcó dos veces en el segundo tiempo y terminó con el empate 2-2 en su primera participación en la historia de un Mundial de la categoría. Un resultado que duele, porque el Tri tuvo el partido controlado y lo soltó en los minutos finales.
El partido arrancó con el dominio total de México. El Tri controló el balón, presionó alto y generó las mejores ocasiones desde el inicio. Al minuto 10 llegó el primer susto de la tarde: la capitana Valadez sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que salir del campo, una baja sensible que condicionó el juego de las mexicanas en los primeros compases. Aun así, el Tri siguió empujando y al minuto 21 llegó el premio. Alice Soto encontró el balón dentro del área y lo mandó al fondo para poner el 1-0 y darle la ventaja a México en su debut mundialista.
Benín no se rindió. Al 24 tuvo su mejor opción para empatar: contragolpe peligroso, jugadora sola dentro del área, pero el remate se fue muy por arriba del arco mexicano. México llegó al descanso con la ventaja, aunque con otro susto encima: la propia Soto, autora del gol, no pudo continuar y se quedó fuera para el segundo tiempo.
La segunda mitad arrancó con México al ataque y todo apuntaba a un triunfo cómodo. Al 51, Montse Saldívar aprovechó un error de la defensa africana, se quedó sola dentro del área y definió cruzada para el 2-0. Con dos goles de ventaja y menos de cuarenta minutos por jugar, el Tri parecía tener el partido en el bolsillo. Pero ahí empezó el derrumbe.
Al 55, un descuido defensivo del Tri le regaló un penalti a las africanas. Romaine Gandonou lo convirtió al 56 para el 2-1 y Benín se transformó por completo. Las africanas encontraron espacios, se soltaron y pusieron a México contra las cuerdas. Al minuto 76, la arquera Camila Vázquez apareció con una gran intervención para evitar el empate en el momento de mayor apuro. Sin embargo, no alcanzó para aguantar el resultado. Al minuto 87, Gandonou volvió a aparecer para marcar el 2-2 y completar una remontada histórica para Benín. México no supo administrar la ventaja y pagó caro cada error.
El resultado deja una lectura muy clara y muy dura para el equipo de Doriva Bueno: el Tri tuvo el partido ganado, con dos goles de ventaja, y lo dejó ir en menos de media hora. Los errores defensivos del segundo tiempo y la incapacidad para cerrar el partido cuando se tenía la oportunidad son los grandes puntos a corregir, porque los próximos dos rivales del Grupo A, la anfitriona Polonia y Argentina, no perdonarán ese tipo de concesiones.
El debut no fue el que soñaba el Tri. México tiene el talento para avanzar en este Mundial, pero primero tendrá que demostrar que sabe defender una ventaja. La segunda jornada ante Polonia el 8 de septiembre llegará pronto, y ya no hay margen para regalar puntos.