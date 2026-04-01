México empata ante Bélgica, en su último partido antes de la concentración al Mundial 2026
México le plantó un partido incómodo a Bélgica, la novena mejor selección en el ránking FIFA, para firmar un empate de 1-1 en la cancha del Soldier Field de Chicago.
Fue el último partido de preparación del Tri, antes de iniciar el 6 de mayo en el CAR, la concentración final al Mundial 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá.
Ante una Bélgica “B”, que jugó de inicio con la mayoría de suplentes, el cuadro tricolor demostró que puede competir contra una selección élite, algo que se confirmó también el sábado pasado, en la igualada sin goles ante Portugal, el quinto mejor combinado del mundo.
Estos dos partidos fueron los últimos de México antes de arrancar la parte final de la preparación a la Copa del Mundo en casa. El 6 de mayo, Javier Aguirre, seleccionador del país, tendrá prácticamente listo a los 26 elementos que contemplará para el torneo. El inicio de la concentración será solo con jugadores de la Liga MX.
El partido
México se adueñó del partido desde los primeros minutos y, tras un par de fallas de Julián Quiñones, al minuto 2, y de Jesús Gallardo, al 5, se adelantó en el marcador.
Al 19, Brian Gutiérrez cobró un tiro de esquina por izquierda, que en el área chocó con un defensor y dejó muerta la pelota para que Jorge Sánchez, de zurda, convirtiera el 1-0 en favor del Tri.
Bélgica no reaccionó y México estuvo cerca de aumentar su ventaja, con un par de disparos de Quiñones, uno, al 27, se fue apenas desviado, y otro, al 35, que se estrelló en el portero Matz Sels.
En la segunda parte, los belgas sorprendieron a México y con solo un minuto en la reanudación, Youri Tielemans encabezó un ataque que terminó con un pase a Dodi Lukebakio, quien en la esquina derecha del área se acomodó y de zurda empató 1-1 al marcar el gol por la escuadra derecha de Raúl “Tala” Rangel.
El tanto le dio esperanza a Bélgica, que mandó al campo a la mayoría de sus titulares como Jérémy Doku o Amadou Onana, pero México retomó el control y cerró espacios para firmar el empate.
La igualada la firmó México el mismo día que conoció al último de sus tres rivales del grupo del Mundial: Chequia, que al eliminar a Dinamarca en el repechaje europeo, se unió a Corea del Sur y Sudáfrica como los rivales del Tri en la Copa del Mundo.