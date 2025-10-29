México, entre las ocho mejores del mundo del Mundial Femenil Sub-17
La mañana mexicana resultó feliz en el mundo del balón. La Selección Mexicana de Futbol femenil reventó las quinielas en las cuales Paraguay, vigente monarca sudamericana, aparecía como favorita. Sí, el tricolor finalmente hizo gol en un primer tiempo de este torneo —minuto 17— y este fue suficiente para, gracias a su orden táctico y defensivo, sacar del camino a su rival.
México ya está entre las ocho mejores selecciones del campeonato, lo cual es de real mérito porque en su andar por Marruecos 2025 se ha medido con tres selecciones campeonas: Corea del Norte —caída inaugural por 0-2—, Países Bajos y ahora Paraguay, ambos con triunfos de 1-0. Camerún fue su único rival fuera de la realeza futbolística.
Ahora el reto es Italia, una selección con un descomunal poder ofensivo. Las azzurras han golpeado las redes en 14 ocasiones durante el torneo. Su promedio de daño es de 3.5 tantos por partido, incluidos aquí los cuatro goles con los cuales doblaron a Brasil en el partido más entretenido de esta Copa del Mundo; 4-3 fue el marcador.
México, en cambio, ofensivamente ha ido con mínimos. De hecho, este día finalmente el gol no provino de los botines de Citlalli Reyes, quien marcó los tantos ante Países Bajos y Camerún, ambos al minuto 87, sino de un impecable y letal cabezazo al minuto 17 de la zaguera Berenice Ibarra, quien juega para Pachuca en la liga mexicana, después de un cobro de tiro de esquina de ensueño por parte de Valeria Alvarado.
Ver a este equipo es como escuchar una pieza de música instrumental. Las pupilas de Miguel Ángel Gamero juegan con una cadencia especial aprendida de su director de orquesta. Su disciplina táctica es impecable. Siempre se mueven con sincronía y sentido, con orden, personalidad y paciencia. Parten siempre del control del balón con la certeza de gozar con una válvula de seguridad de categoría, como es la arquera del América, Valentina Murrieta, de las mejores del campeonato, sin duda.
Solo con estudio del rival, concentración y una ejecución cercana a lo impecable se puede contener a una figura como Claudia Martínez, una de las jugadoras de mayor calidad y proyección de esta categoría Sub-17, según la FIFA.
Martínez dio un muy buen partido, pero pocas ocasiones tuvo para liberarse de la red con la cual la zaga mexicana, liderada por Ibarra —la autora del gol—, la tuvo más o menos maniatada.
Y cuando por única ocasión Martínez logró escabullirse para levantar de sus asientos a sus colegas en el banquillo y encaminarse de cara a gol, ahí, ante la ausencia de respiración de los aficionados guaraníes que sintonizaban la transmisión del juego, justo en esos segundos en los cuales el tiempo se detiene y todo alrededor enmudece... Sí, ahí apareció la enorme Valentina Murrieta para contener con gallardía lo que parecía el inevitable 1-1. Era el minuto 85 y, de inevitable, nada.
Ahí el partido se decidió. Esa jugada irguió a las ya agotadas jugadoras de México y desmoralizó a Paraguay.
Mención aparte merece la futbolista Joselyn Solís, quien fue nombrada Jugadora del Partido por parte de la FIFA. La delantera del Puebla inició el juego en lugar de Leyla Ávila y cargó con el peso ofensivo del equipo. Porque en el futbol marcar es la consecuencia de todo un trabajo previo. Ella no hizo gol, pero abrió espacios, presionó la salida rival y su despliegue físico fue encomiable.