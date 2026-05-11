México estudia nueva propuesta de calendario escolar para el Mundial tras protestas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que estudia nuevos cambios del calendario escolar de cara al Mundial 2026, tras las protestas a una primera propuesta que extendía las vacaciones de los estudiantes a casi tres meses.
México acogerá en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey partidos del Mundial, que organiza junto a Estados Unidos y Canadá. El torneo comienza el 11 de junio y se extiende hasta el 19 de julio.
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Las clases terminaban originalmente el 15 de julio. La secretaría de Educación propuso adelantar su fin por unos 40 días, al 5 de junio.
Y el regreso se mantenía para el 31 de agosto con lo que las vacaciones quedaban en unos tres meses. Autoridades locales, maestros, padres y ONG’s protestaron por la propuesta de calendario.
"El planteamiento ahora es que se conserven las seis semanas de vacaciones", señaló Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina. "Reconociendo la preocupación, que se mantengan las seis semanas de vacaciones".
Secretarios de Educación de todo el país discutirán este mismo lunes sobre el nuevo calendario, aunque la presidenta adelantó que algunos estados podrían modificar el cronograma a conveniencia.
Los estados de Jalisco y Nuevo León, donde se ubican Guadalajara y Monterrey, respectivamente, anunciaron el viernes que no acatarían la primera propuesta federal.
Sheinbaum garantizó por su parte las "condiciones de seguridad" necesarias para la realización del Mundial de futbol, así como la finalización "en tiempo y forma" de las obras de infraestructura iniciadas de cara al torneo, en particular en el perímetro del estadio Azteca y el aeropuerto internacional de Ciudad de México. AFP