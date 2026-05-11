México estudia nueva propuesta de calendario escolar para el Mundial tras protestas

Sheinbaum aseguró que el ajuste al calendario escolar fue aprobado por unanimidad por los secretarios de Educación de las 32 entidades.



Aunque gobernadores de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato expresaron desacuerdo por adelantar vacaciones ante las olas de calor y el Mundial, la… pic.twitter.com/kEsTe3XHjK