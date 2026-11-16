México Femenil anuncia convocatoria para el campeonato por el pase a Mundial y Olímpicos

La Selección Mexicana Femenil anunció este lunes su convocatoria de 23 jugadoras para disputar el Campeonato W de Concacaf, en el que buscará regresar a una Copa del Mundo después de 12 años y mantener abiertas sus aspiraciones de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El primer desafío será determinante, ya que México enfrentará a Haití el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Mansfield, en un encuentro que definirá si obtiene su boleto directo al Mundial de Brasil 2027 o deberá buscar la clasificación mediante el repechaje. Además, superar a las caribeñas será indispensable para mantener vivas sus posibilidades olímpicas.

El entrenador Pedro López contará con figuras como Jacqueline Ovalle, del Orlando Pride; Charlyn Corral, del Pachuca; Scarlett Camberos, del América, y Rebeca Bernal, del Manchester United. Sin embargo, la convocatoria también ha generado cuestionamientos por la ausencia de Jana Gutiérrez y Karina Rodríguez, ambas del América, más allá de la sorpresiva convocatoria de Alexandra Godínez.

¡Un sueño que nos une a todas y todos! ✨🇲🇽



🗒️ Ellas son las 23 convocadas por 🫡Pedro López para representar a México en esta Fecha FIFA en el 🏆Concacaf W Championship.



Porque cuando juega México, jugamos todas y todos. 🫂 Su apoyo, su voz y su pasión también son parte de… pic.twitter.com/sMRQGFURvv — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 16, 2026

Las figuras y ausencias de la convocatoria

Entre las seleccionadas también destacan Montserrat Saldívar, del América, así como Kenti Robles, del Pachuca. La convocatoria incluye a seis futbolistas que militan en el extranjero: Rebeca Bernal, del Manchester United; Jacqueline Ovalle, del Orlando Pride; Reyna Reyes, del Portland Thorns; Aaliyah Farmer, del Chicago Red Stars; Kiana Palacios, del Utah Royals, y Nicolette Hernández, del Boston Legacy.

En cuanto a la representación de la Liga MX Femenil, América es el club que más jugadoras aporta, con cinco, seguido por Pachuca, con cuatro. Tigres cuenta con tres, mientras que Chivas y Rayadas tienen dos cada uno.

Tampoco aparecen Alicia Cervantes, delantera de Chivas, ni María Sánchez, atacante de Tigres, quienes habían sido consideradas en la prelista de 60 futbolistas, si bien esta última se lesionó el sábado contra Pumas.

Haití, el rival que puede definir el futuro del Tri

El enfrentamiento contra Haití será determinante para las aspiraciones mexicanas porque una victoria le permitiría asegurar su clasificación directa al Mundial de Brasil 2027 y continuar en la disputa por un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En cambio, una derrota obligaría al Tri a buscar otra vía de clasificación mundialista y terminaría con sus posibilidades olímpicas.

La importancia del encuentro radica en el formato del Campeonato W de Concacaf. Los cuatro semifinalistas obtienen su boleto directo al Mundial, mientras que las selecciones eliminadas en cuartos de final deben buscar su clasificación mediante el repechaje.

Para los Juegos Olímpicos, Concacaf dispone de tres plazas, que corresponden a los dos finalistas y al tercer lugar. Sin embargo, Estados Unidos ya tiene asegurada su participación como anfitrión, por lo que, si termina entre los tres primeros, el cuarto lugar también obtendrá un boleto olímpico.

Las 23 convocadas comenzarán su concentración este lunes en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, donde permanecerán hasta el día 22. El lunes 23 viajarán a Dallas para preparar el inicio del torneo.