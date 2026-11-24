La Selección Mexicana Sub-17 goleó 4-0 a Camerún, consiguió su segunda victoria consecutiva y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de Qatar 2026. Miguel Rivera abrió el marcador, Adán Sánchez volvió a hacerse presente y Gerson Gutiérrez completó la exhibición con un doblete que colocó al Tri como líder del Grupo K por diferencia de goles.

El resultado fue contundente, pero México necesitó trabajar durante 45 minutos antes de romper el partido. Camerún apostó por su fortaleza física, las transiciones rápidas y el balón parado para incomodar al equipo dirigido por Jürgen Castañeda, que encontró dificultades para transformar su posesión en oportunidades claras.

#Sub17 | ¡Victoria contra Camerún! 🙌



Segundo triunfo en Qatar 2026 y amarramos el pase a la siguiente ronda. 👊



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El conjunto africano incluso estuvo cerca de adelantarse al minuto 24, cuando un remate de volea después de un tiro de esquina superó al guardameta Marcelo Ávalos. Jesús Orduño apareció sobre la línea para rechazar la pelota y evitar el primer tanto del encuentro.

México respondió desde la banda derecha. Alan Hernández encontró profundidad, Adán Sánchez comenzó a moverse entre los defensores y Juan “Mono” Martínez tuvo la oportunidad más clara del primer tiempo, pero su disparo cruzado salió apenas desviado. Sánchez también probó al guardameta Glory Kingue, quien reaccionó para conservar el empate antes del descanso.

Castañeda decidió modificar al equipo durante el medio tiempo. Ángel Reyes, Matthew Arana y Gerson Gutiérrez ingresaron en busca de mayor velocidad y profundidad. Los movimientos cambiaron el partido casi inmediatamente: México adelantó líneas, aumentó la presión y comenzó a generar ocasiones de manera constante.

Kingue todavía evitó el gol con varias intervenciones, pero la resistencia camerunesa terminó al minuto 51. Mono Martínez cobró un tiro de esquina a media altura y Miguel Rivera se anticipó a su marcador para conectar una potente volea con la pierna derecha. El defensor del América mandó el balón al fondo de la portería y abrió el camino con una de las mejores anotaciones mexicanas en el torneo.

La ventaja le permitió al Tri jugar con mayor confianza. Poco después, un pase filtrado dejó a Sánchez en posición de atacar el área y Ulrick Kenfack lo derribó con una barrida. Camerún solicitó la revisión de la jugada, pero el árbitro mantuvo la decisión. El delantero de Monterrey ejecutó el penal con seguridad, engañó al guardameta y marcó su segundo gol del Mundial después de haber decidido el debut contra Rumania.

Camerún adelantó sus líneas e intentó reaccionar, aunque dejó espacios que México aprovechó para atacar. El conjunto africano tuvo su mejor oportunidad del complemento en un contragolpe que dejó a Bassirou Nkoto frente a Ávalos. El portero mexicano achicó correctamente y sostuvo el cero cuando el rival buscaba regresar al encuentro.

La sentencia llegó al minuto 75. Jonathan de la Fuente desbordó por la derecha y envió un centro que Sánchez remató de tacón contra el poste. Gerson Gutiérrez apareció atento al rebote y empujó la pelota para conseguir el 3-0. Camerún volvió a solicitar una revisión por un posible fuera de juego, pero la anotación fue ratificada.

Cinco minutos después, Gutiérrez completó su doblete mediante una acción similar. Alberto Cisneros ganó la línea de fondo y mandó una diagonal hacia Sánchez; el intento del delantero quedó servido para que el defensor de Chivas apareciera sin marca en el segundo poste y estableciera el 4-0 definitivo.

El doblete tuvo un significado especial para Gutiérrez, quien comenzó el encuentro en la banca y necesitó solamente una mitad para convertirse en una de las figuras. Su ingreso representó el cambio que México necesitaba para superar a un rival que había resistido durante todo el primer tiempo.

El Tri suma seis puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra después de vencer 1-0 a Rumania y 4-0 a Camerún. Además de asegurar su presencia en la siguiente ronda, tomó el primer lugar de su sector por diferencia de goles, por delante de Venezuela.

México cerrará la fase de grupos frente a la Vinotinto el viernes 27 de noviembre. Los dos equipos llegarán con seis unidades y el enfrentamiento directo definirá al ganador del Grupo K. El boleto ya está conseguido; ahora el objetivo será conservar el liderato y confirmar que la contundencia mostrada ante Camerún puede acompañar al equipo durante las eliminatorias.