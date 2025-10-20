México, Jamaica y Costa Rica se unen a candidatura de EU al Mundial femenino de 2031
La federación de futbol de Estados Unidos (US Soccer) anunció este lunes la inclusión de México, Costa Rica y Jamaica en su candidatura para hospedar la Copa del Mundo femenina de 2031, la única presentada ante la FIFA.
"Estamos muy orgullosos de liderar esta candidatura para el Mundial de 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica", declaró Cindy Parlow Cone, presidenta de US Soccer, durante la presentación de la alianza en Nueva York.
"Juntos, tenemos una oportunidad extraordinaria de organizar la Copa Mundial femenina más grande y con mayor impacto de la historia", aseguró la dirigente.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había anunciado en abril que la de Estados Unidos era la única candidatura presentada para albergar el torneo, el primero ampliado a 48 selecciones.
La propuesta, ampliada ahora a cuatro coanfitriones, debe ser aprobada formalmente en el Congreso de la FIFA que se celebrará en Vancouver en 2026.
Estados Unidos, que ya organizó el Mundial femenino en 1999 y 2003, había trabajado en un proyecto conjunto con México para albergar la edición de 2027.
Esa propuesta fue retirada sólo semanas antes de la votación de la FIFA, en la que se concedió el torneo a Brasil.
Estados Unidos y México ya son socios, junto a Canadá, en la organización del Mundial masculino de 2026.
Costa Rica, de su parte, tiene también experiencia en eventos internacionales del fútbol femenino con la organización del Mundial Sub-17 de 2014 y del Sub-20 de 2022.