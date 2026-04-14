México jugará último partido de preparación previo al Mundial ante Serbia en Toluca
La Selección Mexicana jugará su último partido de preparación previo al inicio de la Copa del Mundo contra Serbia, el jueves 4 de junio en el estadio Nemesio Díez, de Toluca. La Federación Mexicana de Futbol hizo oficial el anuncio de este juego en sus redes sociales.
Se espera que para este encuentro, el técnico Javier Aguirre, encamine al cuadro titular del Tri, que siete días después, el 11 de junio, inaugurará el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.
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Debido a la cercanía con la Copa del Mundo, se decidió que la Selección Mexicana jugara en Toluca, para evitar traslados largos, a una semana del arranque de la justa mundialista, además de que el estadio Nemesio Díez
La última vez que México jugó en el estadio Nemesio Díez fue en el juego de vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League, donde el Tricolor derrotó 4-0 a Honduras, para dejar 4-2 el global y asegurarse así su pase al Final Four del torneo.
Hablando de Mundiales, el Estadio Nemesio Díez, antes conocido como La Bombonera de Toluca, fue mundialista en 1970 y 1986; En el Mundial del 70 la Selección Mexicana jugó su partido de segunda ronda ante Italia.