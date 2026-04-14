México jugará último partido de preparación previo al Mundial ante Serbia en Toluca

¡Incondicionales! Como parte de la #ÚltimaEscala jugaremos ante Serbia en Toluca para cerrar nuestra preparación de cara al gran torneo.



¡Estamos listos! 🫡#SomosMéxico 🇲🇽 Presentado por @ATTMx.



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