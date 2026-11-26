La Selección Mexicana de Futbol de Talla Baja consiguió en Marruecos 2026 sus primeras victorias mundialistas y avanzó por primera vez a los cuartos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que terminó su participación tras perder 3-0 frente al conjunto anfitrión este jueves en el pabellón Skikina, en Temara.

México, con un saldo de dos victorias y dos derrotas, comenzó su participación con un triunfo de 3-1 sobre Sudán, posteriormente perdió 3-1 ante Bolivia y cerró la fase de grupos con una victoria de 2-1 frente a Francia, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final como segundo lugar de su sector con seis puntos.

En la primera Copa del Mundo de Futbol de Talla Baja, celebrada en Buenos Aires, Argentina, en 2023, México había quedado eliminado en la fase de grupos después de perder 4-0 ante Argentina y 4-1 frente a Ecuador, además de empatar 1-1 con Chile. Tres años después, el conjunto mexicano terminó entre las ocho mejores selecciones de un torneo que reunió a 16 países.

En los cuartos de final, Marruecos abrió el marcador durante el primer tiempo y se fue al descanso con una ventaja de 1-0. En la segunda mitad, el conjunto africano anotó otros dos goles, de acuerdo con el medio marroquí Le Site Info Sport.

La selección anfitriona se mantiene invicta en la competencia con tres victorias y un empate, además de registrar 15 goles a favor y solamente uno en contra. Marruecos avanzó por primera vez en su historia a las semifinales, donde enfrentará al ganador del partido entre Colombia y Bolivia.

Uno de los protagonistas del equipo mexicano durante el Mundial fue César Cervera Ramos, quien anotó dos goles contra Sudán. Durante el enfrentamiento contra Bolivia tuvo que ocupar la portería debido a las lesiones de sus compañeros y sufrió una distensión en la rodilla.

Sin patrocinadores permanentes ni una liga nacional

Uno de los principales problemas que enfrenta la selección mexicana es la falta de recursos económicos. En entrevista con 24 Horas, Gustavo López González, seleccionado nacional y vicepresidente de la Federación Mexicana de Futbol de Talla Baja, explicó que los vuelos a Marruecos representaron un gasto de 237 mil pesos para el equipo, que no cuenta con patrocinadores permanentes.

“El reto más grande es conseguir el apoyo para representar al país en los diferentes torneos”, reconoció.

Los futbolistas de la selección provienen de estados como Sonora, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo y el Estado de México. Debido a la distancia, se reúnen cada mes o mes y medio para entrenar de viernes a domingo, con dobles sesiones de entrenamiento y partidos amistosos. México todavía no cuenta con una liga nacional de futbol de talla baja, por lo que la federación trabaja en la formación de equipos en distintas regiones del país.

Además de los resultados deportivos, López González destacó cómo ha cambiado el trato que reciben los futbolistas desde que representan al país.

“En lugar de decirnos enanitos o burlarse de nosotros, ahora ya nos dicen: ‘ahí va el jugador de la selección’”, mencionó a 24 Horas.

Una disciplina que se practica en más de 30 países

A diferencia del futbol convencional, esta modalidad se practica con siete jugadores por equipo, incluidos los porteros, en una cancha de dimensiones similares a las del futbol sala. De acuerdo con Para Football, están prohibidos los remates de cabeza y las barridas. Además, los futbolistas deben cumplir con los requisitos médicos y de estatura que establece la Federación Internacional de Futbol de Talla Baja.

En 2010, el argentino Facundo Mariano Rojas comenzó a formar selecciones de futbol de talla baja en su país. Con el paso de los años se sumaron Perú, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil. Marruecos impulsó el crecimiento de la disciplina en el mundo árabe, donde despertó el interés de países como Egipto, Jordania y Arabia Saudita, mientras que España fue uno de los primeros países europeos en promover su práctica, seguido por Francia, Inglaterra y Alemania.

Actualmente, más de 30 países cuentan con selecciones activas o en formación, de acuerdo con la Federación Internacional de Futbol de Talla Baja (FIFTB). Rojas, quien también es jugador de la selección argentina, preside el organismo, que cuenta con representantes regionales en América, Europa, África y Asia.

Entre sus metas se encuentran organizar competencias, ampliar las oportunidades de participación para las personas de talla baja y conseguir un mayor reconocimiento internacional de la disciplina.