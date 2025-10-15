México recompone el rumbo con un empate frente a Ecuador
La Selección Mexicana mostró una cara distinta a la exhibida ante Colombia al empatar 1-1 ante su similar de Ecuador, en su segundo partido dentro de esta Fecha FIFA. El descalabro ante los cafeteros provocó una reacción en el seno del Tricolor, no solo en el planteamiento, sino en la intensidad con la que jugó el cuadro mexicano, pues se mostró con ganas de borrar el papel del encuentro pasado.
Javier Aguirre hizo varias modificaciones en el once inicial y sólo tres jugadores repitieron (Johan Vásquez, César Montes y Erik Lira). Los cambios empezaron por la portería, la posición más cuestionada, luego de la goleada ante los colombianos. Raúl ‘Tala’ Rangel tomó el lugar de Luis Malagón bajo los tres palos.
En las laterales, Aguirre prescindió de Jorge Sánchez y Jesús Gallardo para jugar con Israel Reyes, por derecha y Mateo Chávez, por izquierda, dejando como defensas a Johan Vásquez y César Montes, la pareja de centrales titular.
Hacia el frente, ‘El Vasco’ propuso un planteamiento más agresivo, dejando como único contención a Erik Lira y dando cabida a Luis Romo como volante por izquierda y a Erick ‘Chiquito’ Sánchez por derecha y adelante tres hombres al ataque: Chucky Lozano como extremo derecho, Julián Quiñones por izquierda y como centro delantero a Germán Berterame, prescindiendo de hombres como Santiago Gimenez, Alexis Vega y Orbelin Pineda.
Con este planteamiento, México no desperdició tiempo y aprovechó un error de Ecuador muy temprano, al minuto 3, cuando Pedro Vite regresó el balón, mismo que robó Berterame para doblegar al guardameta Galindez.
Con el marcador a favor, el Tri se asentó mejor en el campo, mientras que a los ecuatorianos les costó encontrarse, pero no pasó mucho tiempo para que emparejaran el juego debido a un error de Luis Romo, quien regresó el balón muy comprometido y que ganó Enner Valencia ante la salida de Rangel, quien se llevó al atacante ecuatoriano y que el VAR terminó determinando el penalti que cobró Jordy Alcívar de manera magistral.
Ya con el empate, el juego se mostró más cerrado, pero con una Selección Mexicana con una mejor cara, con Quiñones y Chucky Lozano generando llegadas por los costados y con Berterame peleando balones al frente.
Por su parte, Ecuador generó algunas jugadas de peligro que exigieron a la zaga mexicana y a Rangel, que cumplió en su encomienda en la portería.
Ya en la segunda parte, el juego se cerró aún más, con algunas llegadas de los ecuatorianos, mientras que por el Tri, Erick Sánchez tomó las riendas en el mediocampo mexicano, demostrando que puede ser una buena opción en la creación de juego para el conjunto de Aguirre de cara al Mundial.
El ‘Vasco’ hizo cambios y dio ingreso a Santiago Gimenez, César Huerta y Marcel Ruiz, buscando el triunfo en casa. Más adelante también mandó al campo a Alexis Vega y Alexis Gutiérrez para aprovechar el cansancio de los ecuatorianos.
Al 85’ Santiago Gimenez filtró un balón para Marcel Ruiz, quien disparó con potencia, pero el portero Galíndez tapó para evitar la victoria de México.
Al final, el partido terminó en empate a un gol, pero lo destacado fue el cambio de actitud del cuadro mexicano, que mostró entrega y vergüenza deportiva, después del papelón ante Colombia.