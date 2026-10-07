México volvió a perder por errores con el balón, como tres días antes ante Estados Unidos. En aquella derrota 3–0, las fallas de Raúl Rangel y Diego Campillo facilitaron los goles; ante Chile, dos pérdidas en el mediocampo dejaron expuesta a la defensa. Cambiaron los responsables, pero el equipo volvió a conceder oportunidades que su rival convirtió en goles.

En el Memorial Coliseum de Los Ángeles, Márquez le dio la portería a Álex Padilla después de las equivocaciones de Rangel. México tuvo más balón durante la primera mitad, aunque sus aproximaciones dependieron principalmente de remates lejanos. Jesús Gallardo y Roberto Alvarado exigieron a Lawrence Vigouroux; Armando González cabeceó desviado antes del descanso.

Al comenzar el complemento, Obed Vargas obligó al arquero chileno a intervenir y Fidalgo encontró bloqueado el rebote. Después, Everardo López mandó por encima un cabezazo. México tuvo oportunidades para adelantarse, pero volvió a pagar sus errores antes de aprovecharlas.

El 0–1 nació de una cadena de fallas al minuto 54. Dagoberto Espinoza controló mal y comprometió a Érik Lira; Álvaro Fidalgo perdió el balón y la defensa quedó abierta. Israel Reyes salió sin resolver la jugada, Gonzalo Tapia asistió y Maximiliano Gutiérrez entró al área para definir entre las piernas de Padilla.

Márquez respondió con cinco cambios al 64, pero un minuto después recibió el segundo golpe. Denzell García perdió el balón en el centro del campo y Darío Osorio filtró hacia Vicente Pizarro. Johan Vásquez perdió la marca y se barrió sin cortar el pase. Uno de los líderes de la defensa quedó en el césped mientras Pizarro definía de izquierda. Denzell y Johan acababan de ingresar.

Chile, que llegaba de perder contra Canadá y Estados Unidos, resolvió el encuentro con dos goles en once minutos. Padilla detuvo dos remates de Tapia, pero quedó expuesto en las anotaciones. Berterame, la Hormiga y Santiago Giménez tampoco encontraron la portería.

Tras los empates con Colombia y Perú, México cerró con dos derrotas y cinco goles recibidos sin respuesta. Márquez amplió las oportunidades para evaluar jugadores, pero terminó su gira sin una victoria y sin corregir las fallas que habían decidido el partido anterior.