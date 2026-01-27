México se sostiene en su ‘9’: Jiménez firma casi el 35% del gol con Aguirre
El gol de la selección mexicana pasa por un solo jugador, Raúl Jiménez, quien ha aportado el 34.3 por ciento de los 32 goles que ha marcado la selección mexicana en el tercer proceso de Javier Aguirre como entrenador.
Son 11 las dianas que lleva el futbolista del Fulham con el Tri de Aguirre, ningún otro delantero se le acerca. Sus principales competencias, el lesionado Santiago Giménez y Germán Berterame, suman dos tantos cada uno.
Incluso, su más cercano perseguidor no es artilero, es un central, César Montes, una muestra del problema que tiene el “Vasco” en el ataque mexicano, que apenas suma cuatro goles en sus últimos cinco partidos, uno de ellos de Jiménez.
“Rauldependencia no sé si tengamos en la selección, es jugador importante, pero tampoco creo que dependamos de un jugado”, explicó Aguirre, cuando fue cuestionado en octubre pasado sobre la importancia de Raúl en su esquema.
La resiliencia de Raúl Jiménez
Raúl estaba destinado a ser el hombre clave de México desde el ciclo mundialista pasado, el de Qatar 2022, cuando vivía su mejor momento como profesional, 17 goles en la temporada 2019-2020 con el Wolverhampton de la Premier League.
A la campaña siguiente, sufrió la fractura del cráneo, que amenazó su vida y carrera y lo hizo estar 229 días (más de medio año) fuera de las canchas, además de inmiscuirlo en un bajón de nivel que le hizo llegar a la Copa del Mundo pasada con molestias físicas.
En Qatar, no empezó ni un solo partido y no influyó en ningún marcador para evitar que se cortara una racha de México de siete mundiales en fila avanzando a segunda ronda.
Pero el atacante surgido del América dejó atrás las lesiones y con trabajo mental y físico, ha retomado un nivel que lo tiene a sus 34 años como el capitán y líder del grupo de Aguirre para el Mundial de este año, en el que México será local con Estados Unidos y Canadá.
Sus goles han sido en momentos trascendentes: en la Liga de Naciones de la Concacaf marcó los dos de México en semifinales y los otros dos en la final, que guiaron al Tri a conquistar por primera vez este torneo.
En la Copa Oro, también brilló, con el tanto solitario en las semifinales que le dio el pase a los tricolores al duelo por el título, mientras que en la final abrió la cuenta del 1-2 final sobre Estados Unidos, que le otorgó al país el bicampeonato.
En clubes, su nivel también se ha elevado. Lleva 27 goles en 99 duelos con el Fulham, al que arribó en 2023 luego de cinco cursos con los Lobos. Su regreso al alto nivel tardó un año, fue en el segundo en el que explotó con 12 tantos, cerca de su mejor marca, en un momento en el que nadie creía que le fuera posible retomar la forma. Pero él siempre apostó por sí mismo.
"Me siento como un jugador de nuevo. Nunca me pasó por la cabeza retirarme (luego de la fractura de cráneo). Desde el primer momento, los cirujanos y médicos me dijeron lo que pasó y los riesgos; siempre estuve muy confiado en volver a ser el mismo jugador, o incluso mejor".
Las comparsas de Raúl en la selección
Aguirre afirmó que contempla para la Copa del Mundo 2026 a tres centro delanteros. Todos los reportes indican que Raúl y Santi, quien se mantiene de baja desde octubre por una operación en el tobillo, son los dos con los puestos asegurados.
Jiménez y Santiago, delantero del AC Milan que regresaría a las canchas a mediados de abril, son los únicos dos que militan en el futbol europeo, sin embargo el nivel del jugador Rossoneri no ha sido superior en la selección mexicana a los otros que buscan uno de los tres lugares en la lista final, Germán Berterame y Armando “Hormiga” González, campeón de goleo de la Liga MX.
Berterame, un argentino naturalizado mexicano, lleva dos goles en ocho partidos desde su debut en octubre de 2024. Su última anotación fue ante Bolivia, cuando entró de cambio por la “Hormiga” González para anotar el tanto del triunfo.
González lleva tres partidos con México sin anotar, pero solo en uno de ellos ha sido titular. El joven atacante de las Chivas ha demostrado buenos movimientos, tanto en el área como para asistir a jugadores, en el duelo Bolivia, le puso un centro de gol a Carlos Rodríguez, que “Charly” erró.
Mientras que Santi ha tenido más oportunidades que Berterame, con 16 apariciones, pero apenas empata la cuota del actual elemento del Monterrey, próximo a ficha por el Inter Miami.
El otro atacante que lleva dos goles en la selección es Henry Martín, sin embargo el estandarte del América no es convocado por lesiones y baja de nivel, desde noviembre de 2024.
En el horizonte se asoma una nueva alternativa en ofensiva para Aguirre, Julián Quiñones, un colombiano naturalizado, pero el “Vasco” no le ha querido dar la oportunidad al elemento del Al Qadsiah, colíder de goleo de la liga saudita, junto a Cristiano Ronaldo (ambos tienen 16 goles), a quien Aguirre no le ha llamado desde octubre pasado.
"Si hablo de Julián, tengo que hablar de 450 jugadores más, pero haré una excepción. Julián es un grandísimo muchacho, un jugador espectacular. En México hizo cosas maravillosas, a nosotros nos ha ayudado, es un jugador que tiene registros que no encuentras fácilmente (…) Está haciendo goles y nadie tiene las puertas cerradas. Siendo mexicano y teniendo continuidad en su equipo, es un jugador que es elegible”, expresó el “Vasco” sobre la ausencia de Julián en las convocatorias.
El camino a 2026 más allá de Raúl en la selección mexicana parece complicado, pero mientras que Jiménez se mantenga con salud, como hasta el momento, no parecer haber una mejor alternativa que él en el ataque.
¿Quiénes son los goleadores de México en la tercera etapa de Aguirre en la selección mexicana?
- Raúl Jiménez: 11
- César Montes: 3
- Germán Berterame: 2
- César Huerta: 2
- Edson Álvarez: 2
- Orbelín Pineda: 2
- Henry Martín: 2
- Santiago Giménez: 2
- Alexis Vega: 1
- Jorge Sánchez: 1
- Luis Romo: 1
- Ángel Sepúlveda: 1
- Jorge Ruvalcaba: 1
- Erik Lira: 1