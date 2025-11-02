México, sin miedo por la semifinal en el Mundial Sub-17 femenil
La Selección Femenil Sub-17 de México regresa esta tarde al campo de juego frente a Italia. Lo hará con únicamente dos consignas muy bien entendidas: mostrar en cancha todo aquello para lo cual se han preparado y divertirse. No más.
Después de su accidental debut 0-2 frente a Corea del Norte, una de las selecciones favoritas para ganar esta Copa del Mundo, las dirigidas por Miguel Gamero recordaron uno de los mantras aprendidas en las aulas donde la tiza pinta pizarras mientras los balones de entrenamiento permanecen estáticos en el césped: no miren hacia arriba, miren hacia el frente.
Sea cual sea el resultado del encuentro las reacciones del exterior ya son conocidas desde ahora. Una derrota será recibida como un resultado esperado —Italia es otra selección favorita para levantar el trofeo— y si las tricolor triunfan, entonces esto será visto como gesta heroica; la sorpresa del torneo.
De aquí se desprenden entonces las dos consignas iniciales: aplicar lo ya aprendido y divertirse.
Italia llega como una de las oncenas más poderosas en Marruecos, sede de este Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA. Imbatible hasta hoy, sus resultados avalan esa condición de selección predilecta para quienes hacen quinielas: 3-0 a Costa Rica; 3-1 a la local Marruecos; 4-3 a Brasil y 4-0 a Nigeria.
Catorce goles en cuatro partidos, cuatro de ellos ante la poderosa Brasil, otra de las favoritas para ser campeona. Entonces la media de goles de las transalpinas es de 3.5 por partido, más de los goles anotados durante todo el torneo por el once mexicano.
México se presenta al duelo de Cuartos de Final con solo tres goles marcados en cuatro juegos. Esa es la tarea pendiente: romper esa constante adquirida en este campeonato. Sus resultados han sido de mínimos: 0-2 frente a Corea del Norte; 1-0 contra Países Bajos; 1-0 ante Camerún y 1-0 a Paraguay.
Aquí vale agregar un dato nada anecdótico hasta ahora: de los cuatro rivales de México, tres han sido campeonas de su área futbolística en 2025: Corea del Norte en Asia, Países Bajos en Europa y Paraguay en Sudamérica. No es poca cosa.
Frente a esto entonces se desprende una verdad: después de su malogrado, pero rico en aprendizaje debut, México parece haber entendido aquello de solo mirar hacia el frente.
Sobre el campo de juego
El partido será un duelo de posicionamiento táctico, orden estratégico y dominio del balón. México ha destacado por esto con calificación cercana a lo sobresaliente. Las pupilas de Gamero entienden una máxima atribuida a Johan Cruyff: si se tiene el control de la pelota las posibilidades de ser vulnerado disminuyen porque el rival no puede armar su juego.
Así lo entiende el entorno de Viviana Schiavi, estratega de la azurra. EuroSport Italia señala a México como “una amenaza constante por su velocidad y verticalidad”, mientras OA Sport, portal italiano especializado en deportes que se ostenta como "Il Tempio dello Sport", enfatiza el carácter físico del combinado mexicano y la necesidad de que Italia “mantenga la posesión”.
Para México es vital la aparición de sus delanteras en el último remate. Hasta este domingo los goles han sido a balón detenido y uno, frente a Países Bajos, salido de la chistera de una ilusionista: Citlalli Reyes; sin duda de los más espectaculares del campeonato. La misma Reyes hizo un tanto más frente a Camerún, este de tiro libre, pero a fuerza de sinceridad, la mayor contribución para ver la pelota cruzar la línea de gol fue de la cancerbera africana.
El más reciente fue obra de Berenice Ibarra, capitana, líder de la zaga y, claramente, peligrosa rematadora de cabeza —así marcó frente a Paraguay—. De ella depende mucho del orden defensivo y del parado de México para iniciar jugadas desde la salida. Porque si bien el tricolor es de cuidado en espacios abiertos, tampoco rehuye a iniciar por sí mismo sus ataques, finalmente de esto depende su plan de tener el control del balón.
El factor Giulia Galli
“No es casualidad que estemos aquí”. Son palabras de Giulia Galli, una delantera de temer para quienes saltan al campo con la semilla del terror incrustada en el estómago, que no parece ser el caso de México, con experiencia reciente de haber neutralizado a la paraguaya Claudia Martínez, una de las cracks mundiales Sub-17 según la FIFA.
Galli ha firmado cinco de los 15 goles de Italia. La jugadora del AS Roma tiene un instinto depredador bastante desarrollado para su edad. En su país y el resto de Europa, por supuesto, ya se le realiza un seguimiento riguroso, del tipo con el cual se observa tanto en la tierra como hacia el espacio a las estrellas potenciales, sobre todo por esa innata capacidad para romper líneas, lo cual diferencia a los buenos delanteros de aquellos que marcan época. Galli quiebra estructuras defensivas así como lo hacían Paolo Rossi o el Toro Christian Vieri en el futbol varonil.
Otra gran virtud de Galli es saberse temida. Despojada de cualquier ego, ella sabe ser señuelo. Es carnada para temerosos, lo cual le permite desplazarse para captar la atención y atraer marcas. Y cuando se atraen defensas las latas se abren para la entrada veloz del aire. El aire en Italia es Anna Copelli, un ciclón para desbordar y definir desde la banda, además de contar con un cruel instinto: aparecer en los momentos decisivos.
“Italia gusta de un juego veloz y muy vertical, entonces debemos estar atentas a la defensiva. También sabemos que sus centrales no son muy veloces y podemos generar daño por ahí”, analizó ayer Miguel Gamero, técnico de México.
El entrenador de México resume todo en una frase: “Debemos mantener la intensidad, pero esta no debe rebasar a nuestra inteligencia”.
Inteligencia y carácter son, sin duda, las dos mayores virtudes de esta selección, más allá de sus dotes con el balón. A mostrar toda su preparación y a divertirse, lo demás ya está escrito: un triunfo mexicano será considerado una sorpresa a nivel internacional, pero de ocurrir esto el debate será si en realidad sería una sorpresa. Tal vez no.
Las claves del partido para México
Dominar el control y posesión de la pelota. Italia destaca por su juego vertical. El Tricolor debe mover el balón, pero sin arriesgar. Necesita ser paciente para abrirse espacios entre las centrales italianas y capitalizarlos.
Anotar primero. Hasta ahora todos los triunfos de México han sido en mínimos de 1-0, pero esto no se debe a falta de oportunidades, sino de ser finas en el último disparo. Si México logra tomar ventaja, Italia necesitará cambiar su plan de juego. Pasará de un futbol veloz en sus transiciones a necesitar la pelota y ahí los espacios para el Tricolor estarán abiertos.
Gestión de los espacios defensivos. El deber de México está en finalizar sus ataques. Tampoco la zaga mexicana se distingue por su velocidad, lo cual es un handicap frente a la verticalidad italiana. Mientras menos balones se pierdan en mediocampo Italia verá reducidas sus ocasiones.
Hora y dónde ver el partido
- El juego correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Sub-17 en Marruecos se llevará a cabo a las 13:00 horas —tiempo de la CDMX—.
- El cotejo se jugará en el Estadio Olímpico de Rabat y se podrá seguir a través de FIFA+, TUDN y la plataforma VIX.
- La selección ganadora de este enfrentamiento se encontrará en semifinales contra Francia o Países Bajos, cuyo partido se juega antes del de México.