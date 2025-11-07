México Sub-17 vence a Costa de Marfil y sueña con la clasificación en el Mundial de Qatar
Con un gol solitario de Ian Olvera, la Selección Mexicana Sub-17 derrotó 1-0 a Costa de Marfil en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar, resultado que mantiene al equipo dirigido por Carlos Cariño con vida y con posibilidad de avanzar a la siguiente ronda.
El tanto de Olvera, en la segunda mitad, bastó para que el conjunto tricolor sumara sus primeras tres unidades en el Grupo F, donde también compite con Corea del Sur y Suiza. Con este triunfo, México se coloca como contendiente directo por la clasificación a los octavos de final.
El encuentro no fue sencillo para el cuadro mexicano. Tras un inicio prometedor con un par de llegadas de peligro, el equipo nacional cedió la iniciativa ante el poderío físico y técnico de los africanos. Costa de Marfil dominó largos pasajes del encuentro, pero se topó con un Santiago López seguro bajo los tres palos.
Cuando más sufría México, llegó el alivio. A los 70 minutos, en una jugada a balón parado desde el costado derecho, Ian Olvera se elevó en el área y conectó un cabezazo certero que venció al guardameta marfileño. La celebración fue total: jugadores y cuerpo técnico se fundieron en un abrazo que reflejaba el desahogo y la esperanza de seguir en el torneo.
El partido tuvo su momento de controversia. Durante la primera mitad, Costa de Marfil reclamó un penalti por una supuesta mano dentro del área mexicana tras un tiro de esquina. El árbitro recurrió al VAR, pero tras revisar la jugada determinó que un jugador marfileño había empujado al defensor Óscar Pineda, por lo que la mano no fue deliberada. La decisión fue mantener el juego sin penal.
Con este resultado, el equipo de Carlos “Chavo” Cariño llega con vida a la última jornada de la fase de grupos. El Tricolor juvenil se enfrentará a Suiza el próximo lunes 10 de noviembre, a las 06:30 horas (tiempo del centro de México), en el Aspire Zone Pitch 3 de Doha.
México necesitará un triunfo para asegurar su lugar en la fase de eliminación directa, objetivo que mantiene vivo el sueño mundialista de la Sub-17.