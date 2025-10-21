México usará experiencia e infraestructura de 2026 para ganar sede de Mundial femenil 2031
La experiencia e infraestructura que México ganará en el Mundial 2026 varonil que organizará con Estados Unidos y Canadá, le servirá al país para impulsar su candidatura para ser sede de la Copa del Mundo femenil de 2031, que acogerían también Costa Rica, Jamaica y los mismos estadounidenses.
“Agarraremos un aprendizaje enorme del varonil en casa, podremos mejorar los procesos, además de que los recursos que se inviertan en infraestructura nos servirán para 2031”, explicó la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez.
En 2026, México recibirá su tercera Copa del Mundo masculina, un récord para cualquier nación, que será sede de 13 partidos, cinco en Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y otros cuatro en Monterrey.
Además, habrá 13 centros de entrenamiento para el primer Mundial de 48 selecciones y 104 partidos, la mayoría en Estados Unidos.
Aunque no se han revelado las sedes de 2031, que se celebrará luego de la Copa del Mundo 2027 femenina de Brasil, se espera que se usen gran parte de las instalaciones del certamen de hombres del próximo año.
“México tiene una estrategia de ser un destino del futbol femenil, que también tendrá un inyección de recursos económicos en estadios y clubes los siguientes seis años. Se espera que en 2031 la nación reciba el Mundial femenil más grande y más visto de la historia”, añadió Gutiérrez.
Los organizadores estiman que 4.5 millones de espectadores estarán en los estadios de los cuatro anfitriones y supere por amplio margen los más 570 millones de dólares en ganancias que logró el último Mundial femenino, el de 2023, ya que en 2031 aumentarán los participantes de 32 a 48 selecciones.
Si se logra la sede, sería otro paso trascendental para el balompié de mujeres tricolor, que inauguró su liga en 2017, la más importante de América Latina, en donde juegan futbolistas de alto perfil como la campeona del mundo Jennifer Hermoso.
“Ser sede del campeonato del mundo ayudará a impulsar el futbol femenil y darle oportunidad a jugadoras, queremos que las niñas hagan del futbol una forma de vida. Es un sueño hecho realidad”, afirmó Andrea Rodebaugh, directora de la selecciones nacionales femeniles de México.
Rodebaugh, capitana del Tri en el Mundial 1999, admitió que la liga mexicana y la posibilidad de ser sede de una primera Copa del Mundo avalada por la FIFA, era algo impensable cuando fue futbolista y por falta de oportunidades tuvo que emigrar a Japón para ser profesional.
“Hay muchas cosas que hay hoy día, que hace años me hubiera costado imaginar como el contar con una liga profesional. Es una competición que rebasa expectativas”, concluyó.