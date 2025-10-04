México vence 1-0 a Marruecos y avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-20
La Selección Mexicana hizo la tarea y se clasificó a los Octavos de Final del Mundial de Futbol Sub-20 al derrotar 1-0 a Marruecos, en el tercer juego del Grupo C. Con un gol de penalti de Gilberto Mora, el cuadro mexicano logró su pase como segundo lugar del sector, mientras que los marroquíes, que ya estaban clasificados, avanzaron como primer lugar.
Ahora, México enfrentará en los Octavos de Final a la selección de Chile, anfitrión del Mundial, quien también terminó como segundo lugar del Grupo A. El encuentro entre ambos equipos será el próximo martes 7 de octubre a las 13:30 horas, tiempo del centro de México.
La Selección Mexicana salió con la misión de conseguir el triunfo para así asegurar su pase, pues en el otro partido del grupo, Brasil y España buscaban colarse también. Una derrota de México, combinada con una victoria de alguna de esas dos selecciones, podían incluso dejar fuera al Tri, por lo que ganar a los marroquíes daría el pase seguro.
Así, México tuvo mayor dominio del juego, buscando el gol y aprovechando que Marruecos, ya clasificado como primer lugar, jugó con algunos suplentes. El Tri, comandado por Gilberto Mora, tuvo el apoyo de Obed Vargas, Yahel Padilla y demás elementos. Sin embargo, México tuvo que prescindir de Mateo Levy al salir con una conmoción, debido a un fuerte choque.
No obstante, para la segunda mitad, México siguió empujando y tras un disparo dentro del área, de Obed Vargas, el defensa marroquí Anas Tajaouart cometió mano y el árbitro sancionó penal, el cual fue cobrado por Gilberto Mora para conseguir el gol del triunfo.
Así, México aguantó el marcador para concretar la victoria y así avanzar a la segunda fase, donde enfrentará al anfitrión Chile.