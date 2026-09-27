Para su primer partido al frente de México, Rafa Márquez mantuvo a siete jugadores que fueron titulares en el partido contra Inglaterra en el Mundial 2026; sin embargo, también realizó cuatro ajustes.

Este sábado 26 de septiembre, el michoacano que fuera capitán del Tricolor dará paso a una nueva faceta al frente del banquillo del combinado nacional. Para este estreno sostendrá un amistoso contra Colombia, para el cual ha presentado el siguiente esquema:

* Portero: Raúl Rangel

* Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

* Mediocampistas: Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez

* Delanteros: Roberto Alvarado, Armando "Hormiga" González, Hirving "Chucky" Lozano

Así fue la alineación de México vs. Inglaterra

Cabe recordar que, para esta primera convocatoria, Rafa Márquez buscó mantener a la base que acudió a la justa mundialista, llamando a 17 elementos que participaron en aquel torneo. Sin embargo, entre lesiones, factores extracancha y decisiones técnicas, su primera alineación no ha podido ser la misma.

* Portero: Raúl Rangel

* Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

* Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora

* Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Rafa se queda sin los goles del Mundial

Entre las diferencias más notables está la parte del ataque. Y es que los dos principales goleadores mexicanos de la justa mundialista, Julián Quiñones (4 anotaciones) y Raúl Jiménez (3 anotaciones), quienes marcaron 7 de los 10 goles que el Tricolor hizo en el torneo, ni siquiera fueron convocados. El motivo: lesiones que los dejaron fuera de actividad para esta fecha FIFA.

En su lugar, para este primer encuentro ha vuelto Hirving "Chucky" Lozano para tomar el lugar de Quiñones como extremo por izquierda, mientras que Armando "La Hormiga" González ha recibido la confianza para ser el "nueve" titular.

Pero no todo es el ataque: en la mitad de la cancha, Luis Romo, que estuvo de arranque contra Inglaterra, esta vez no ha podido estar, ya que se incorporará a la concentración hasta el juego contra Perú del martes 29 de septiembre. Por esta razón, supliéndolo, Luis Chávez comenzará el partido contra Colombia.

En tanto, en la zaga defensiva, César Montes, que sí había sido llamado, al final tuvo que causar baja por molestias físicas. Su hueco será suplido por Israel Reyes.

Los jugadores que repiten

Por el contrario, habrá 7 elementos que disputaron desde el inicio aquel duelo de octavos de final del Mundial en el Estadio Azteca que volverán a saltar a la cancha ahora con Rafa Márquez como entrenador. Entre ellos estará Gilberto Mora, con la novedad de que ahora se presentará con la "10" en la espalda como dorsal.

* Los que repiten: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora y Roberto Alvarado.

* Las novedades: Israel Reyes, Luis Chávez, Hirving "Chucky" Lozano y Armando "La Hormiga" González.

* Los ausentes del once mundialista: César Montes, Luis Romo, Raúl Jiménez y Julián Quiñones