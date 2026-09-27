México vs. Colombia: Rafa Márquez empieza a renovar al Tri de Aguirre

Rafael Márquez no tuvo que estudiar desde fuera a la selección que hereda. Trabajó junto a Javier Aguirre, antiguo selecciondor, durante el ciclo mundialista pasado y conoce a buena parte de los futbolistas que enfrentarán este sábado a Colombia en el partido que marcará el debut del histórico central como entrenador del equipo absoluto.

Ahora le toca dirigirlos y, al mismo tiempo, empezar a preparar a otros para 2030.

"Sé que no voy a trabajar desde cero, sino que hay una continuidad, hay una base importante", dijo al asumir el cargo.

Su primera lista muestra cómo entiende esa continuidad: 17 de los 26 convocados a la Copa del Mundo 2026 repiten, mientras el promedio de edad bajó de 27.9 a 25.8 años.

La comparación es entre planteles de distinto tamaño (26 y 30 jugadores) y toma la lista anunciada el 17 de septiembre, antes de los cambios por lesión, pero marca la dirección de sus primeras decisiones: conservar a los jugadores que conoce y abrir oportunidades para el siguiente ciclo.

Gilberto Mora, Obed Vargas y Mateo Chávez están entre los jóvenes llamados desde el inicio, e Hirving Lozano, ausente de convocatorias recientes y en el Mundial, vuelve a competir por un lugar. Márquez tendrá cuatro años para observarlos, pero ya los puso a trabajar junto a la base mundialista.

La renovación, sin embargo, está en los nombres y no en la idea.

"El estilo de juego es el que vivieron en el Mundial, tal cual", explicó Márquez el viernes, después de una semana de trabajo, y en la rueda de prensa previa a medirse a los cafeteros.

Habló también de mejorar poco a poco y recordó su experiencia en el Barça Atlètic, filial del FC Barcelona y su primer trabajo profesional como entrenador. Allí, dijo, aprendió a trabajar individualmente con los futbolistas para sacarles más provecho.

Ante Colombia tendrá la primera oportunidad de llevar ese trabajo a un partido al frente de México.

El debut llega con una baja en defensa. César Montes, central titular en la Copa del Mundo 2026, salió de la convocatoria por una lesión en el glúteo y su sustituto, Dagoberto Espinoza, se incorporará después del partido.

La Jornada 10 de la Liga MX se disputa en plena Fecha FIFA y el acuerdo con los clubes limitó a dos los convocados por equipo disponibles para el debut. Los demás se incorporarán después de jugar con sus clubes, por lo que Márquez enfrentará a Colombia sin haber trabajado con toda su lista.

El Tri se enfrentará a Colombia a las 19:00, tiempo del centro del país, en Baltimore. El rival sudamericano ganó los últimos cuatro enfrentamientos, incluido el 4-0 de octubre de 2025, y aquella noche Márquez estaba en el banquillo como auxiliar. Este sábado será él quien decida qué jugadores de ese proceso continúan y quiénes reciben los primeros minutos del siguiente.