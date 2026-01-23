México vs Panamá: Lo Bueno, lo Malo y lo Feo
La selección mexicana logró una sufrida victoria de 0-1 en casa de Panamá, en un partido amistoso en el que no contó con sus figuras europeas porque se celebró fuera de una fecha FIFA.
Javier Aguirre recurrió a una lista solo de elementos de la Liga MX, con una base de ocho jugadores de las Chivas del Guadalajara, líder invicto del Clausura, de los cuales cinco fueron titulares en el Estadio Rommel Fernández.
Sin grandes nombres, el duelo dejó varias conclusiones para el “Vasco”, que está en la parte final del proceso al Mundial 2026, que México inaugurará el 11 de junio ante Sudáfrica.
Lo Bueno: Richard Ledezma da un paso al frente en su debut
Richard Ledezma, a sus 25 años, vivió ante Panamá su debut con el Tri, luego de conseguir el permiso de la FIFA de hacer cambio de federación, luego de que jugó un encuentro con la selección absoluta de Estados Unidos, su país de origen, en noviembre de 2020, en el que no brilló.
Ledezma no estaba convencido de representar a la tierra de sus padres, pero el buen momento que vive con las Chivas, por las que fichó en julio de 2025, y el puesto de lateral derecho vacante en el equipo de Aguirre, le hizo cambiar de opinión.
Ante los panameños, dio un paso al frente. Fue un dolor de cabeza en la banda derecha para sus rivales y estuvo cerca poner una asistencia, pero Germán Berterame falló el remate.
Ledezma participó los 90 minutos y fue el jugador de México más activo en ataque. Sin Rodrigo Huescas, lesionado, y ante la baja de nivel de Jorge Sánchez y Julián Araujo, Richard tiene el camino libre para, si se mantiene en forma, hacerse del puesto de lateral derecho para 2026.
Lo malo: Berterame decepciona en el ataque
Germán Berterame, argentino naturalizado mexicano, fue la apuesta de Javier Aguirre como delantero centro, mientras que Armando “Hormiga” González, actual campeón de goleo de la Liga MX, fue relegado por tercera vez consecutiva a la banca.
A pesar de la confianza, el posible jugador del Inter Miami decepcionó, falló sus cuartos remates, ninguno de ellos con dirección de portería. Lleva ocho partido con México, desde que se naturalizó en 2024, con solo una anotación.
El equipo mejoró a su salida al minuto 67, cuando fue sustituido por González, quien contó con un cabezazo peligroso al 90, que estuvo cerca de terminar con el empate sin goles.
Además, la “Hormiga” participó en el autogol que le dio triunfo a México, con la pared que le permitió a Jesús Gallardo cruzar el servicio al área que Richard Peralta transformó en el autogol de la victoria.
González agregó argumentos para ser el titular en el partido del domingo ante Bolivia, pero la aparente falta de confianza podría volver a condenarlo al banco, en un momento clave por ganarse un lugar en la delantera mexicana, que parece tener definidos dos de los tres lugares.
Lo Feo: México sufre sin Raúl Jiménez
Otro aspecto que quedó claro ante Panamá, es que sin Raúl Jiménez, México pierde mucho poder. El artillero de Fulham ha marcado dos de los tres últimos goles del Tri, incluido el último en el amistoso de noviembre pasado que los tricolores perdieron 1-2 con Paraguay.
Hoy, Berterame y González no tuvieron puntería, con un México que contó con pocos elementos con experiencia de inicio, solo Roberto Alvarado y Luis Romo, de los que comenzaron, pueden presumir ser mundialistas.
De hecho, el partido se definió por otro veterano, Jesús Gallardo, el dueño de la lateral izquierda en los últimos dos mundiales, quien fue el que metió el centro que provocó el autogol y terminó con la racha de México de seis partidos sin ganar ante combinados clasificados al Mundial.
Aguirre todavía tendrá el partido del domingo para ver si la “Hormiga” González o Berterame pueden ser la alternativa de Jiménez, o si Raúl será el único hombre de confianza en el eje de ataque.