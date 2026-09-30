México vs. Perú: cinco conclusiones del segundo empate de Rafa Márquez

Rafael Márquez cambió a los 11 titulares, pero México volvió a empatar 1-1.

Tres días después de su estreno ante Colombia, el seleccionador presentó otro equipo frente a Perú y otra vez tuvo que remontar una desventaja. Jairo Vélez aprovechó una caída de Jeremy Márquez para abrir el marcador y Víctor Guzmán respondió con una cabezazo al comienzo del segundo tiempo.

En teoría, la prueba era menos exigente. Perú está en el puesto 50 de la última clasificación de la FIFA y Colombia en el 11. Los peruanos venían de perder 4-1 ante Estados Unidos. Por eso las oportunidades que abrió Márquez valen, pero las actuaciones individuales y el alcance de la renovación hay que medirlos con cuidado.

Rafa abrió la competencia en la portería

Después de darle el primer partido a Tala Rangel, Márquez probó a Óscar García, de 23 años. El portero del León debutó con la selección absoluta y recibió el gol después de que Jeremy cayó en la disputa con Vélez. Al 70, corrigió una mala entrega con una atajada al disparo de Álex Valera.

Terminó con una parada y 29 pases completos de 36, aunque sólo acertó uno de sus siete envíos largos.

La alternancia va en la línea que Márquez anunció antes del partido: "Si hay algo que quiero imponer en esta selección es la competencia interna. Nadie está asegurado".

García tuvo su oportunidad, pero con poco trabajo. Rangel también hizo una sola atajada ante Colombia, así que estos dos partidos todavía dicen poco sobre quién responde mejor cuando el arco está bajo presión.

El Tri se rejuvenece desde la convocatoria

El once ante Perú promedió 24.4 años, contra los 26.7 del equipo que arrancó ante Colombia, con las edades cumplidas de los titulares en cada partido. Seis de los 11 tenían 23 años o menos.

La tendencia viene desde la lista. La convocatoria original de 30 jugadores, anunciada el 17 de septiembre, promedió 25.8 años, contra los 27.9 del plantel de 26 que fue al Mundial con Aguirre. Son grupos de distinto tamaño y la comparación toma la lista previa a las bajas por lesión, pero la dirección es clara: Márquez conservó a 17 mundialistas y rejuveneció al grupo con los lugares que abrió alrededor de esa base.

Ante Perú, Everardo López participó mucho en la salida, con 93 toques y 79 pases completos de 84, y Campillo acertó sus 30 pases en 29 minutos. Sandoval y Camberos apenas jugaron 12 y 11 minutos. La precisión en el pase habla de participación, pero el poco tiempo de los atacantes todavía no alcanza para evaluarlos.

Mateo Chávez da otro paso para suceder a Gallardo

Mateo Chávez fue de los que más buscaron darle profundidad al equipo. Subió por la izquierda, intentó el desborde y exigió a Gallese. Terminó con 77 toques, dos regates exitosos, tres entradas y un disparo a puerta. Fue de los más activos del Tri, aunque la mejor calificación de FotMob fue para Víctor Guzmán, autor del empate.

Su partido dio continuidad a lo que mostró en el Mundial: un partido como titular, 78 minutos y un gol ante Chequia, según Opta. A sus 22 años, ya tiene argumentos para competirle a Jesús Gallardo, el lateral izquierdo de México en Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026, titular en cuatro de los cinco partidos de la última Copa del Mundo.

Mateo aprovechó esta oportunidad. Sostener ese nivel ante rivales más exigentes fortalecería su candidatura al relevo.

Sin Mora, faltó quién rompiera la defensa

México tuvo 64% de posesión y completó 493 de sus 549 pases, pero sólo remató nueve veces, tres a puerta, y siete de esos intentos fueron desde fuera del área. Ni siquiera ante Perú logró convertir el control del balón en ocasiones claras. El empate llegó a balón parado, con el centro de Denzell García y el cabezazo de Guzmán.

Mora había dado otro tipo de soluciones ante Colombia: dejó a la Hormiga frente al portero y después resolvió el empate con control, recorte y definición. Ante Perú se quedó en la banca pese a los pedidos de la afición. Su ausencia se sumó a una rotación total del once, así que la baja producción ofensiva es un problema del equipo que Márquez puso a prueba, no sólo de un jugador.

Los delanteros quedaron desconectados

Berterame tocó el balón 17 veces en 61 minutos; Santiago Giménez, apenas tres en los 29 que jugó. Ninguno remató. El problema estuvo antes de la definición: México encontró pocas veces a sus delanteros en posiciones para intentar el gol.

Ante Colombia, la Hormiga sí había tenido oportunidades. Ante Perú, Berterame y Giménez quedaron mucho más aislados. Márquez cambió al delantero en el segundo tiempo, pero terminó frente a la misma dificultad: tenía otro nueve en la cancha al que casi no le llegaba la pelota.