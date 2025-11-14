México vs. Uruguay: fecha, horario y dónde ver el amistoso entre el Tri y la Celeste
La Selección Mexicana enfrentará a su similar de Uruguay en duelo de preparación en la última fecha FIFA del año, de cara al Mundial 2026. Para el combinado dirigido por Javier Aguirre, este juego representa una oportunidad importante para afinar esquema y observar jugadores ante una de las mejores selecciones de Conmebol, dirigida por Marcelo Bielsa.
Para el Tricolor, este juego y el que disputarán ante Paraguay la próxima semana, son de suma importancia, pues sus más recientes resultados en la pasada Fecha FIFA fueron un empate ante Ecuador por 1-1 y una goleada en contra de 0-4 frente a Colombia.
Asimismo, Javier Aguirre tendrá que lidiar con ausencias importantes, como Santiago Gimenez, Alexis Vega, Julián Quiñones y César Huerta y Rodrigo Huescas, que no están por lesión, además de, Jorge Sánchez y Carlos Rodríguez, quienes no fueron convocados.
México vs. Uruguay: Fecha, horario y dónde se jugará
El encuentro se jugará este sábado 15 de noviembre en el TSM de Torreón, casa de Santos Laguna, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
México vs, Uruguay: Dónde ver el partido
El juego entre mexicanos y charrúas podrán verse en vivo por Televisa, en Canal 5, TUDN y ViX Premium, además de TV Azteca, en Azteca 7, App de Azteca Deportes y aztecadeportes.com. En Estados unidos por TUDN, ViX Premiumy Fubo Sports.