Mientras otras sedes reducen Fan Fest, Guadalajara la tendrá los 39 días
Mientras varias sedes de Estados Unidos redujeron, fragmentaron o replantearon sus FIFA Fan Festivals ante los altos costos de operación, Guadalajara optó por mantener la fiesta durante los 39 días del Mundial.
“Aquí tanto Gobierno de Guadalajara, Gobierno del Estado y Zapopan quisieron realmente traer y darle prioridad a un evento para la gente. Activar el Centro Histórico fue prioridad tenerlo todos los días”, explicó Andrés Labán, director del FIFA Fan Festival Guadalajara, a Sports Illustrated México.
La decisión resulta llamativa porque llega en un momento en que el modelo tradicional de los Fan Festivals atraviesa su mayor transformación desde Alemania 2006.
Reportes de The Athletic y medios especializados en negocios deportivos han documentado cómo varias ciudades anfitrionas encontraron dificultades para sostener sus Fan Fest por más de un mes debido a los costos de seguridad, logística e infraestructura.
Los Ángeles redujo su festival oficial a apenas cuatro días, Nueva York abandonó la idea de un gran evento centralizado, y ciudades como San Francisco y Seattle optaron por repartir las celebraciones en distintos puntos de sus áreas metropolitanas.
Guadalajara eligió el camino contrario. Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, Plaza Liberación albergará transmisiones diarias, actividades culturales, oferta gastronómica y espacios para hasta 18 mil personas de manera simultánea.
La explicación, según Labán, no está únicamente en el futbol.
"Hay días de cuatro partidos que puede meter 18 mil y 20 mil personas hasta tres veces durante el día. Eso dejará una gran derrama económica entre los comercios del centro”.
Por eso, cuando habla de beneficios económicos, no piensa primero en el festival, sino en los negocios que rodean las plazas del Centro Histórico.
“Realmente donde se le gana es en la derrama que tienen los comercios, la derrama que tienen los hoteles y la visibilidad que tiene el centro”
El financiamiento del evento proviene de una combinación de recursos públicos y privados.
"Es una mezcla público, privado. FIFA al final tiene patrocinadores, hay un tema operativo que sí se paga, pero también hay fondos públicos y privados, es una mezcla un poco de todo", afirmó Labán.
El directivo evitó precisar una cifra del costo toal debido a que intervienen dependencias gubernamentales, patrocinadores y distintos actores involucrados en la operación, sin embargo diversos reportes de medios especializados en Estados Unidos estimaron que un FIFA Fan Festival de gran escala puede representar costos cercanos al millón de dólares por día entre infraestructura, logística y seguridad, una de las razones por las que varias sedes optaron por reducir o modificar sus planes originales.
No todos comparten todavía ese optimismo. Durante un recorrido realizado por Sports Illustrated México en la zona donde se instalará el Fan Festival, algunos comerciantes y trabajadores señalaron afectaciones temporales derivadas de las obras y el montaje de estructuras.
Un bolero con más de tres décadas trabajando en el Centro Histórico aseguró que varios compañeros fueron reubicados por la instalación de pantallas y espacios destinados al evento.
Mientras que un guía turístico consultado también consideró que las restricciones temporales a la circulación peatonal bajaron considerablemente su clientela.
Son efectos visibles de una transformación que todavía no comienza a recibir aficionados, pero que ya modificó parte del paisaje urbano del centro de Guadalajara.
Los organizadores, sin embargo, creen que la balanza cambiará cuando comiencen a llegar visitantes de México y del extranjero. La elección de Plaza Liberación responde justamente a esa lógica.
“Es el lugar más representativo de Guadalajara. Uno de los más prestigiosos de México y no podíamos tener un Fan Fest en otro lado que no fuera aquí”, añadió Labán.
La ubicación coloca al festival entre la Catedral Metropolitana, el Teatro Degollado y algunos de los espacios más reconocibles de la ciudad. Es la postal que Guadalajara quiere mostrarle al mundo en la Copa del Mundo, pero también la experiencia que busca diferenciar del resto de las sedes.
“En Guadalajara nos enfocamos en que fuera la fiesta más mexicana”, presumión el organizador.
La idea se trasladará a prácticamente todos los rincones del recinto. Habrá una pantalla principal acompañada por otras cinco distribuidas en distintos puntos de la plaza, venta de alcohol, actividades culturales y una oferta gastronómica que mezclará los formatos tradicionales de este tipo de eventos con productos locales como tortas ahogadas y birria.
Entre partido y partido aparecerán mariachis, grupos folclóricos, animadores y DJs.
“Estamos enfocados a que la suma del venue, la suma de la comida y lo que vamos a tener y la hospitalidad que tiene la gente nos haga la fiesta más mexicana”, aseguró Labán.
La FIFA mantiene lineamientos estrictos sobre patrocinadores, imagen y operación oficial de los encuentros, pero deja espacio para que cada ciudad adapte parte de la experiencia.
“FIFA da unos lineamientos muy claros, pero es muy permisivo para que la ciudad pueda adaptar el Fan Fest a una experiencia local”.
Por eso, mientras algunas ciudades de Norteamérica decidieron reducir la escala de sus festivales o repartirlos en múltiples sedes para contener costos, Guadalajara apostó por algo más cercano a la imagen clásica de los Mundiales.
Una plaza abierta todos los días, una pantalla frente a la Catedral y una ciudad que quiere que la Copa del Mundo no se juegue únicamente en el Estadio Guadalajara, sino también en las calles de su Centro Histórico durante 39 días consecutivos.