Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), viajó a Zúrich, Suiza, de cara al Congreso Extraordinario de la FIFA del próximo lunes 23 de noviembre, en el que se designarán las sedes de los mundiales femeniles de 2031 y 2035.

La FMF confirmó este sábado 21 de noviembre la presencia de Arriola en Suiza. El Congreso, que se desarrollará por videoconferencia y será presidido por Gianni Infantino, comenzará a las 8:00 horas del centro de México, con la participación de las 211 federaciones afiliadas.

México comparte con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica la única candidatura para organizar el Mundial Femenil de 2031, que por primera vez contará con 48 selecciones.

La propuesta de Concacaf ya superó la evaluación técnica de FIFA, publicada el 11 de noviembre, con una calificación global de 4.4 sobre cinco puntos. El proyecto contempla 20 estadios, cuatro de ellos en México, aunque la designación todavía necesita la aprobación del Congreso.

Para 2035, la única candidatura corresponde a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

México mantiene su respaldo a Infantino pese a las diferencias con Concacaf

La reunión también ocurre en medio de las tensiones políticas por la presidencia de FIFA. La FMF ha mantenido su respaldo a Gianni Infantino, mientras la dirigencia de Concacaf, encabezada por Victor Montagliani, cuestionó al mandatario por su propuesta de incorporar inversión privada a los derechos comerciales de los mundiales.

El proyecto fue retirado en julio, pero provocó un distanciamiento entre Infantino y las dirigencias de Concacaf, UEFA y la Confederación Asiática.

La diferencia política no ha impedido que México y Estados Unidos mantengan su alianza para organizar el Mundial Femenil de 2031.

Infantino buscará su reelección el 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos, frente a las candidaturas presentadas por el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima, todavía sujetas a revisión de elegibilidad.

El Congreso del lunes no elegirá al presidente de FIFA, pero pondrá nuevamente en contacto a las federaciones que definirán el futuro de su dirigencia cuatro meses después.