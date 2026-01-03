Milan es líder sin Giménez y la competencia en ataque no espera
El AC Milan es líder de la Serie A, pero lo es en un contexto incómodo y revelador. Gana 1-0 en Cagliari, toma la cima de manera provisional y confirma que, incluso sin su delantero titular, el equipo encuentra respuestas inmediatas. Santiago Giménez está lesionado, fuera por varios meses, y mientras inicia su cuenta regresiva, sus rivales directos por la titularidad avanzan.
El gol que sostiene el liderato lo firma Rafael Leão. El portugués, que arrastraba molestias en el aductor, aparece al minuto 50 para definir tras asistencia de Adrien Rabiot. No es solo el tanto del triunfo: es el gol que mantiene al Milan en la cima y que reafirma su peso específico justo cuando el ataque entra en una fase de competencia abierta.
Sin Giménez en la cancha, Massimiliano Allegri redistribuye funciones y el equipo responde. Ruben Loftus-Cheek había avisado antes con un remate de cabeza que se fue por poco, mientras que Christian Pulisic falló la opción de cerrar el partido en el tramo final. El Milan no fue brillante, pero sí funcional, y supo administrar una ventaja mínima con oficio de equipo candidato.
La ausencia del delantero mexicano no es menor. Giménez estará fuera entre tres y cuatro meses tras pasar por el quirófano, una baja sensible para un club que compite por el Scudetto y que no puede permitirse pausas en el calendario. La respuesta del Milan ha sido inmediata: seguir ganando y moverse en el mercado.
Ahí entra Niclas Füllkrug. El club anunció la cesión del delantero alemán procedente del West Ham United hasta el final de la temporada, con opción de compra en verano. Allegri le dio minutos en el cierre del partido en Cerdeña, marcando su debut con la camiseta rossonera. Füllkrug llega como una solución de corto plazo, con perfil físico y presencia en el área, para cubrir el vacío que deja la lesión de Giménez y aumentar la competencia interna.
El contexto refuerza el mensaje. Con la victoria, el Milan suma 38 puntos y supera momentáneamente al Inter, mientras Nápoles, Roma y Juventus quedan a varios pasos de distancia, a la espera de sus partidos. El liderato llega sin concesiones ni esperas: el equipo sigue sumando mientras redefine su ataque.
La lectura es clara. El Milan es líder, aunque su ‘9’ esté fuera. Leão responde con goles. Los atacantes alternativos sostienen el ritmo. Y el club ya activa un plan de reemplazo con Füllkrug. En la cima de la Serie A no hay lugar para la paciencia: cada ausencia se cubre, cada puesto se compite y cada gol cuenta para decidir jerarquías.