El Milan protagonizó una espectacular remontada para derrotar 4-2 al Olympiacos en la quinta jornada de la Europa League. El mexicano Armando 'La Hormiga' González tuvo participación en la jugada que terminó en el segundo gol del conjunto griego, pero su intervención no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo, que dejó escapar una ventaja de dos anotaciones.

El Olympiacos tomó la iniciativa y encontró recompensa al minuto 31, cuando Lorenzo Pirola conectó un remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes después de que el balón golpeara al guardameta Mike Maignan, a quien se le acreditó el autogol. El equipo griego aprovechó el desconcierto de los visitantes y amplió su ventaja al 49', mediante Jota Silva, quien puso el 2-0 y parecía encaminar a los locales hacia una victoria importante. En esa segunda anotación, González tuvo participación en la construcción de la jugada, aunque no fue el autor de la asistencia.

Lo que hizo la Hormiga para el segundo gol del Olympiacos contra el Milan

Qué inteligencia 🐜 pic.twitter.com/BMe6ZM9TcA — Hormiguismo (@Hormiguismo34) November 26, 2026

Sin embargo, el Milan no estaba dispuesto a marcharse de Grecia con las manos vacías. Al minuto 56, Omari Hutchinson inició la reacción italiana con una gran jugada individual que terminó en el 2-1. El tanto cambió el ánimo del encuentro y permitió que los visitantes adelantaran sus líneas en busca del empate.

La remontada tomó forma al minuto 63, cuando Alphadjo Cissé aprovechó una asistencia de Hutchinson para conseguir el 2-2. El Olympiacos perdió el control del partido y comenzó a sufrir ante los constantes ataques del conjunto italiano, que encontró en el futbolista inglés a su principal protagonista ofensivo.

El golpe definitivo llegó al minuto 71. Nuevamente Hutchinson apareció como asistente, ahora para habilitar a Christian Pulisic, quien con una volea mandó el balón al fondo de la portería para concretar la remontada y colocar el 3-2. El Olympiacos intentó reaccionar en los minutos finales, pero el Milan resistió la presión y evitó que los griegos encontraran el empate.

Cuando el encuentro estaba por terminar, Diego Moreira sentenció el resultado al minuto 90+5, después de recibir un pase de Pulisic y marcar el 4-2 definitivo. De esta manera, el Milan consiguió una victoria de carácter en territorio griego, mientras que Armando 'La Hormiga' González y sus compañeros se quedaron sin recompensa después de haber construido una ventaja de dos goles.