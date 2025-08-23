AC Milan inicia en la Serie A con derrota en casa; Santi Gimenez se van sin gol
El AC Milan inició la temporada 25-26 de la Serie A con una derrota en casa ante el recién ascendido Cremonese, en un partido donde el mexicano Santiago Gimenez jugó los 90 minutos y donde no tuvo demasiadas oportunidades para marcar gol, por lo que se fue en blanco en su presentación en San Ciro.
En un juego donde también debutó el croata Luka Modric con la camiseta del AC Milan, el delantero mexicano tuvo un encuentro complicado al ser la única punta del cuadro rossonero.
Santiago Gimenez y sus oportunidades con el AC Milan
Apenas al minuto 4, el mexicano tuvo su primera oportunidad al sacar un disparo cruzado que alcanzó a ser desviado por la defensa del Cremonese, lo que hizo que el portero Audero rectificara para alcanza a sacar el balón.
Quince minutos después, al 19, Luka Modric lanzó un pase filtrado a Santi Gimenez, que definió de forma magistral de pierna izquierda para batir a Audero, pero el gol fue anulado por fuera de lugar.
Cuando el Milan estaba encima, el conjunto visitante sorprendió a los locales con el gol del defensa Federico Baschirotto, para poner arriba al Cremonsese.
Antes de que terminara el primer tiempo, al 45’+1, tras una jugada polémica por un jugador lesionado del Cremonese, llegó un centro de Estupiñán por izquierda para que Pavlovic cerrara la pinza de cabeza y marcara el empate.
Para la segunda parte Gimenez mantuvo el ímpetu en busca del gol y apenas iniciado el complemento, al 49, tras una lucha por el balón por parte de Pulisic, el esférico le quedó al mexicano, quien sin mucho ángulo, sacó disparo que se fue muy por encima.
Y aunque el Milan buscaba el gol que les diera la ventaja, de nuevo le cayó un balde de agua helada con un auténtico golazo del Cremonese, obra de Federico Bonazzoli, quien prendió el balón con una chilena para marcar el de la ventaja de la visita.
La presión llegó para los locales, que no encontraron la forma de abrir a la zaga visitante, que se agrupó muy bien atrás en busca del contragolpe.
Ya en tiempo de compensación, en un tiro de esquina, Santi Gimenez remató de cabeza, pero la defensa tapó y evitó el gol del mexicano.
Así se concretó la primera derrota del Milan en el regreso de Massimiliano Allegri como técnico de los rojinegros, mientras que el mexicano se fue en blanco en este encuentro.