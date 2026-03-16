Minnesota sufre la peor derrota de su historia en debut de James en la MLS
El peor debut posible: el astro colombiano James Rodríguez hizo el domingo su estreno en la Major League Soccer con el Minnesota United FC, que sufrió la mayor derrota de su historia, 6-0 a manos de Vancouver Whitecaps FC.
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En el BC Place, en Vancouver (oeste de Canadá), James Rodríguez, de 34 años, ingresó al minuto 64 en lugar del argentino Tomás Chancalay, cuando su equipo ya era humillado 5-0.
El estreno del capitán de la selección colombiana era muy esperado, pero se había visto truncado hasta este domingo por cuestiones físicas.
La derrota contra los Whitecaps, subcampeones de la MLS, supera el 6-1 sufrido ante el Atlanta United FC el 12 de marzo de 2017, hasta hoy el peor resultado de Minnesota United en su historia en la primera división del fútbol estadounidense.
James, que ingresó con el partido decidido, solo puede sacar de positivo en su debut el haber sumado minutos con Minnesota United de cara a su futuro inmediato con los Loons y al 2026 FIFA World Cup, que se inicia el 11 de junio.
Los goles de Vancouver Whitecaps fueron anotados por Sebastian Berhalter (8'), Brian White (13' y 54'), el uruguayo Mathías Laborda (22'), Emmanuel Sabbi (43') y el senegalés Cheikh Sabaly (74').
Al finalizar el partido, el 10 colombiano se reencontró con su excompañero en el FC Bayern Munich, el alemán Thomas Müller, quien ingresó en la segunda parte y con quien intercambió camiseta luego de una corta conversación.
Los Vancouver Whitecaps FC son líderes de la Conferencia Oeste de la MLS con 12 puntos en cuatro partidos, en los que han marcado 14 goles y recibido uno solo.
Minnesota United, por su parte, tiene cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas, y ocupa el decimotercer puesto de la Conferencia Oeste de la MLS.