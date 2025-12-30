Minutos de menores: el espejo de los proyectos en la Liga MX

¿Sabías qué...? 📚



Fueron 98 futbolistas los que aportaron minutos a la Regla de Menor en el #Apertura2025. 👶🏻 @ClubPueblaMX y @PumasMX fueron los que más utilizaron, con ocho cada uno. 🫡#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/cgkLjn2jXU