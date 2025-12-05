MLS: Choque de titanes: Messi y Müller renuevan su rivalidad
El Inter Miami y los Vancouver Whitecaps disputarán el sábado una final de la MLS Cup sin precedentes, en la que ambos equipos buscarán su primer trofeo Philip F. Anschutz en un espectáculo impulsado por la renovada rivalidad entre Lionel Messi y Thomas Müller.
Con el precio de las entradas en máximos históricos, la retransmisión mundial gratuita llegará a más de 100 países, mientras que la Major League Soccer despliega su producción más ambiciosa hasta la fecha para una final en la que se enfrentan dos de las figuras históricas de Europa.
A sus 38 años, Messi realizó la temporada que el Inter Miami esperaba cuando trajo al ocho veces ganador del Balón de Oro a Florida, llevando al club a su primera final de MLS Cup, estableciendo de paso un récord histórico de 405 asistencias.
El capitán argentino logró 29 goles y 19 asistencias en la campaña regular, además de seis tantos y siete asistencias en la postemporada.
Müller, el talismán del Bayern Munich que llegó a Vancouver en agosto, contribuyó decisivamente con siete goles y tres asistencias en siete partidos de la temporada regular.
El balance cara a cara entre los dos veteranos jugadores se inclina del lado del alemán, que ha ganado siete de sus 10 enfrentamientos, incluidas dos goleadas del Bayern al Barcelona en la Liga de Campeones (2013 y 2020) y la dolorosa derrota de Argentina en la final del Mundial 2014.
"Quizás ellos dependen de él un poco más de lo que este equipo depende de mí", dijo Müller, de 36 años, sobre Messi y el Inter Miami.
Según el mercado TickPick, la final de este año es la más cara jamás registrada, con un precio medio de compra de entradas de 565 dólares, superando el máximo anterior de 501 dólares de 2022.
La MLS y Apple han respondido a esa demanda prometiendo "la retransmisión más inmersiva hasta la fecha" con más de 30 cámaras, drones, unidades robóticas de portería, cámaras de árbitros y feeds aislados de jugadores y entrenadores alrededor del Chase Stadium.
Será un escenario apropiado para dos campeones del mundo que persiguen un título más en el ocaso de sus carreras, y con el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México en el horizonte. (Reuters)