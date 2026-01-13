Mónica Ocampo, la precursora que se va
Mónica Ocampo desconocía si existía el futbol femenil menos si había una Selección Nacional y mucho menos imaginaba que se jugara futbol más allá de las fronteras. En su natal Jojutla, Morelos jugaba futbol solo por el gusto de hacerlo ––sin etiquetas sin géneros–– por la alegría de correr detrás de un balón.
Su talento la llevó a recibir su primera convocatoria a la Selección Mexicana Sub 15. Era el inicio de un camino que la convertiría en precursora del futbol femenil en su país. Formó parte de una generación histórica junto a futbolistas como Maribel Domínguez, Iris Mora, Mónica Vergara, Fátima Leyva y Cristina González. Todas jugaron sin una liga profesional de futbol en México y abrieron una paso a las siguientes generaciones.
"Dejo oficialmente el futbol profesional. Sé que no es un adiós. Seguiré sumando al balompié femenil de nuestro país. Estoy muy orgullosa de lo que logré dentro del campo y lo que puedo lograr afuera".- Mónica Ocampo, exfutbolista mexicana
En el 2006, Mónica vivió un año clave: participó en el Mundial Sub 20 y fue reconocida por la FIFA como una de las 20 mejores futbolistas del mundo. Ese mismo periodo marcó el inicio de su carrera internacional a nivel de clubes. El sueño cruzaba fronteras.
Entre esos años brilló con el FC Indiana de la W-League, donde se consolidó como una de las figuras del futbol femenil en Estados Unidos. Su desempeño la llevó en 2010 al Atlanta Beat de la Women’s Professional Soccer, donde disputó 17 partidos y anotó tres goles.
El momento que marcó su carrera ––y la historia del futbol femenil mexicano–– llegó en la Copa Mundial Femenil de la FIFA Alemania 2011. En el debut contra Inglaterra, Mónica anotó un gol inolvidable.
Recibió el balón en medio campo, lo ajustó con la pierna izquierda, se acomodó de perfil derecho, abrió los brazos en sincronía y disparó con una fuerza arrasadora desde el césped. Aunque es zurda y su intención inicial era dar un pase a Maribel Domínguez, el balón salió con furia y estremeció las redes. No vio entrar la pelota, solo escuchó el grito de la afición.
Ese gol significó el empate y el primer punto de México en una Copa del Mundo, tras 12 años de ausencia en una justa mundialista. En 2019, mediante una votación de la afición y especialistas convocada por la FIFA fue elegido como el Mejor Gol en la historia de los Mundiales.
La noticia la recibió en el aeropuerto, rumbo a un partido de eliminatoria de la Liga MX Femenil, y hasta hoy confiesa que al recordarlo se le eriza la piel.
"Todo inicio tiene un final. Una mención especial a mis padres y mi hermano. Sin ellos nada sería posible. A mis hijos y mis amigos que nunca me soltaron".- Mónica Ocampo, exfutbolista
Jugó con el Sky Blue FC de Nueva Jersey, donde consiguió la Bota de Oro con su equipo. Más tarde participó en el Mundial de Canadá 2015, que fue su última Copa del Mundo con la Selección Mayor.
A lo largo de su trayectoria internacional disputó tres Mundiales: Alemania 2011, Canadá 2015 y el Sub 20 de 2006. Además, ganó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.
El sueño que parecía imposible llegó. De vuelta en México jugó con el club amateur Leonas de Morelos, hasta que recibió la invitación de Eva Espejo para integrarse al primer plantel de Pachuca Femenil, con el nacimiento de la Liga MX Femenil en 2017.
Se convirtió en la eterna capitana de las tuzas, referente dentro y fuera del campo, símbolo de una generación que soñó cuando todo parecía imposible y que le llevó a ganar su primer título en México en el Clausura 2025. La afición, el club y sus compañeras la consideran eterna. Hasta el palco del Estadio Hidalgo lleva su nombre.
"No es nada fácil. Son decisiones que cuestan mucho tomar y sé que vienen buenas generaciones".- Mónica Ocampo, exfutbolista profesional
Su último partido en la Liga MX femenil fue contra Querétaro. Salió como titular, disputó 11 minutos y fue sustituida por Natalia Mauleón. Cerró su carrera con 20 años de trayectoria, a los 39 años de edad.
Al despedirse expresó: “Me voy contenta con mis compañeras y con el club, agradecida con el futbol porque me lo dio todo, con mi familia y Dios principalmente”.
Mónica soñó con ser futbolista cuando no existía una liga femenil en México. No solo jugó: ayudó a construirla. Se incorporará al cuerpo técnico de Pachuca, con la intención de seguir apoyando desde el banquillo, trasmitir su experiencia y, en el futuro, ocupar un puesto en la dirección deportiva. Su historia no termina, apenas comienza.
Con Pachuca, Mónica Ocampo conquistó:
Copa de la Liga MX Femenil 2017.
Título de Liga en el Clausura 2025.
Campeona de Campeonas 2025.