Montagliani se aparta y debilita la oposición a Infantino

Victor Montagliani, señalado durante el verano como un posible candidato capaz de reunir apoyos dentro y fuera de Europa, buscará otro mandato en la Concacaf, según reportaron The Guardian y The Athletic. Con esa decisión deja sin una de sus opciones más fuertes a quienes buscan sacar a Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA.

Quedan poco más de 30 días para el cierre de candidaturas, el 18 de noviembre, y aunque la votación será el 18 de marzo de 2027, la posibilidad de una competencia real se define antes. Infantino fue reelegido sin adversarios en 2019 y 2023.

La disputa nació del proyecto FIFA Forward Enterprise, una propuesta para incorporar inversionistas privados a una empresa que explotaría derechos comerciales de competiciones como el Mundial. La UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática lo rechazaron por haberse negociado sin consultarlas, y aunque la operación fue retirada, sus críticos todavía no tienen un candidato común para sustituir a su promotor.

Montagliani resultaba atractivo por su posición en ese conflicto. Presidente de la Concacaf desde 2016 y vicepresidente de la FIFA, tenía experiencia en el organismo y relaciones fuera de Europa, y para la UEFA representaba la posibilidad de ampliar una oposición que necesita convencer a federaciones con intereses distintos a los suyos.

El canadiense, sin embargo, había dado señales de cautela. Reuters informó el 10 de septiembre, citando a una fuente del futbol mundial, que difícilmente competiría sin tener asegurados los apoyos para ganar. Nunca formalizó una candidatura, pero con él se cierra una de las vías más viables para organizar el desafío.

Ni siquiera su confederación estaba unida. El 30 de julio, mientras la Concacaf rechazaba el proyecto en nombre de sus 41 afiliadas, la FMF se apartó y anunció que abriría “un proceso de revisión para conocer a detalle el modelo”.

El 6 de agosto, la federación del país coanfitrión del Mundial fue más lejos: “La FMF respalda el liderazgo del Presidente Infantino”, señaló en un comunicado, en el que advirtió que “no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad”. La federación de Jamaica, que preside Michael Ricketts, también lo respalda.

¿Quién puede enfrentarlo?

La dificultad está en quién vota. Cada una de las 211 federaciones tiene un voto, sin importar su tamaño. Ganar en la primera ronda exige dos tercios de los votos emitidos, unos 141, y en la segunda basta la mayoría simple, así que incluso con las 55 asociaciones de la UEFA harían falta al menos 51 votos más. El 8 de octubre, Patrice Motsepe reiteró el respaldo de la Confederación Africana a Infantino, un bloque de 54 federaciones.

Los demás nombres que aparecían en agosto tampoco resuelven ese problema. Aleksander Ceferin descartó competir y confirmó el 8 de octubre que buscará otro mandato en la UEFA, y Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y de European Football Clubs, reafirmó su negativa el 29 de septiembre, con lo que se cerró otra vía para conectar intereses europeos y asiáticos.

Salman bin Ibrahim al-Khalifa, presidente de la Confederación Asiática, que perdió ante Infantino en 2016 por 115 votos contra 88 en la segunda ronda, apuesta ahora por negociar reformas: en una carta del 6 de octubre propuso discutir mejoras al gobierno de la FIFA en un tono conciliador. Presidirá el comité de reformas y descartó competir.

Lise Klaveness, presidenta de la federación noruega, sigue entre los nombres mencionados sin anunciar una candidatura. Su federación ha optado por pedir investigaciones: una denuncia del 5 de octubre solicita al Comité de Ética revisar el premio de la paz concedido a Donald Trump, el manejo de la sanción a Folarin Balogun en el Mundial 2026 y el proyecto comercial.

Ramón Vega fue el primero en anunciar, el 7 de octubre, que quiere enfrentar a Infantino. El exdefensa suizo del Tottenham y el Celtic, dedicado a las finanzas tras retirarse, necesita al menos cinco respaldos federativos y superar la revisión de elegibilidad, y Reuters informó el 14 de octubre que todavía no había confirmado esos apoyos. También han circulado Luis Figo, el príncipe Ali bin al-Hussein, Arsène Wenger y Michele Kang, aunque ninguno ha anunciado una postulación.

¿Qué ofrece Infantino?

El 15 de octubre, la FIFA planteó elevar a 25 millones de dólares por federación el financiamiento para 2027-2030, 15 millones más que los 10 previstos. Multiplicado por 211 asociaciones, el aumento supera los 3,100 millones de dólares, parte saldría de las reservas del organismo y el programa está sujeto a la aprobación del Congreso en marzo.

Sus adversarios también quieren ampliar el reparto: la UEFA pidió al menos 10 millones adicionales por federación y que el acceso al dinero estuviera protegido de la interferencia política. Klaveness reconoció el dilema en una entrevista con el Financial Times, con el ejemplo de Montserrat, una de las federaciones más pequeñas de la Concacaf: “Si vas a elecciones ahora y dices a Montserrat o a cualquiera: ‘No quiero darte dinero’, ¿por qué votarían por ti?”.

¿Hay tiempo para un candidato?

Infantino no ha superado la crisis. En el Consejo del 15 de octubre se disculpó por los errores de comunicación y consulta del proyecto comercial, pero sus explicaciones dejaron insatisfechos a representantes europeos. Debbie Hewitt, presidenta de la federación inglesa, sostuvo: “Si no responde a esas preguntas, no está capacitado para ser presidente de la FIFA”.

Una semana antes, la UEFA había establecido que reformar la institución no bastaba sin cambiar a su líder, y la búsqueda de un aspirante continúa: talkSPORT reportó el 15 de octubre que, si emerge un candidato, su presentación podría demorarse hasta cerca del límite para reducir el tiempo de respuesta de Infantino. La próxima reunión del Consejo, el 16 de diciembre, llegará después del cierre de candidaturas.

Montagliani podrá seguir cuestionando a Infantino desde la Concacaf, pero ya no desde la boleta. Quienes esperaban verlo disputar la FIFA necesitan encontrar a alguien que reúna a los inconformes y convenza también a las federaciones que todavía ven razones para conservar al presidente.