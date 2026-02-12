Monterrey clasifica a octavos de final con autoridad
Monterrey cumplió en casa y selló su pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras imponerse 2-0 a Xelajú en el partido de vuelta, para un global de 3-1. Rayados fue superior en el trámite y terminó resolviendo la eliminatoria con contundencia en el tramo final.
Con la clasificación sellada, Monterrey ahora deberá esperar rival en los octavos de final, donde se medirá al ganador de la serie entre Cruz Azul y Vancouver FC, en un cruce que promete elevar el nivel de exigencia para el conjunto regiomontano y poner a prueba su aspiración de volver a ser protagonista en la Concacaf Champions Cup.
Desde los primeros minutos, el equipo regiomontano asumió el control del balón, aunque le costó transformar la posesión en peligro real. Sergio Canales y Luca Orellano intentaron abrir espacios por las bandas, mientras Iker Fimbres comenzaba a aparecer con movilidad dentro del área.
El dominio finalmente se reflejó en el marcador al minuto 32. Fimbres encontró un balón dentro del área y solo tuvo que empujarlo para abrir el marcador y darle a Rayados la ventaja en el global. El gol le dio tranquilidad al conjunto dirigido por Fernando Ortiz, que cerró la primera mitad con mayor confianza.
En el complemento, Xelajú intentó reaccionar y tuvo momentos de posesión en campo rival, pero sin claridad frente al arco. Monterrey respondió con transiciones rápidas y estuvo cerca del segundo tanto cuando Anthony Martial estrelló un disparo en el poste al minuto 55.
Los cambios refrescaron el ataque albiazul. La entrada de Oliver Torres y posteriormente de Jesús Corona y Lucas Ocampos le dio mayor dinamismo al frente ofensivo. Rayados comenzó a encontrar espacios ante un rival obligado a adelantar líneas.
El partido se definió al minuto 82, cuando Tecatito Corona recibió un empujón dentro del área y el árbitro señaló penalti sin titubeos. Desde los once pasos, Lucas Ocampos ejecutó con potencia y colocó el 2-0 definitivo, sentenciando cualquier intento de reacción del conjunto guatemalteco.
Con la ventaja asegurada, Monterrey manejó el cierre del encuentro sin sobresaltos. El agregado de siete minutos no cambió el rumbo del partido y el silbatazo final confirmó la clasificación regiomontana a la siguiente ronda.
Rayados avanza con autoridad y ahora espera rival en los octavos de final, reafirmando su condición de candidato al título continental. Con una plantilla profunda y variantes ofensivas, Monterrey dio un paso firme en su objetivo de conquistar nuevamente la Concachampions.