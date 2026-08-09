Monterrey vence a un Inter de Miami sin Messi con gol de último minuto
Los Rayados de Monterrey vinieron de atrás para superar al Inter Miami, escuadra que esta noche padeció la ausencia de Lionel Messi. Los de Florida dominaron durante buena parte del primer tiempo, pero los regiomontanos tuvieron capacidad de reacción y, con un gol agónico en los instantes finales, se llevaron una victoria que les da oxígeno en la Leagues Cup.
Este encuentro, correspondiente a la jornada 2 del certamen, se llevó a cabo este sábado 8 de agosto en el Nu Stadium. Cabe destacar que, previo al silbatazo inicial, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del '10' argentino y motivo por el que el rosarino no estuvo presente. Asimismo, los aficionados en la tribuna externaron su apoyo mostrando pancartas con el mensaje "Fuerza Leo".
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En cuanto al trámite del partido, las acciones comenzaron cuesta arriba para la escuadra albiazul. En cuestión de minutos sufrió la baja por lesión del defensor Carlos "El Titán" Salcedo. Además, las primeras llegadas fueron del cuadro estadounidense, destacando una clara aproximación al minuto 13 que puso contra las cuerdas a la zaga mexicana.
Loveny Delinois disparó con potencia y obligó al rechace de Luis "Mochis" Cárdenas. En el contrarremate, Daniel Aceves evitó el intento de Noah Allen y, en la tercera oportunidad consecutiva, Delinois volvió a disparar, pero esta vez Jesús "Tecatito" Corona desvió el balón con el cuerpo para salvar la meta regia.
Posteriormente, Telasco Segovia protagonizó un contragolpe y quedó mano a mano frente al arquero, pero su definición se fue desviada cuando la tribuna ya cantaba la anotación.
Gol con dedicatoria a Messi
El conjunto de Florida lucía cada vez más dominante sobre el terreno de juego. Fue así que, al minuto 32, Rodrigo De Paul aprovechó un balón recuperado en tres cuartos de cancha y, con un disparo raso, potente y pegado al poste izquierdo, convirtió el 1-0.
Tras enviar el balón a las redes, el mediocampista argentino protagonizó un emotivo gesto en honor a su compatriota Lionel Messi al levantarse la camiseta y mostrar debajo el jersey de su compañero con el número 10.
Monterrey únicamente logró reaccionar con el marcador en contra y durante el tiempo de compensación de la primera mitad. Primero, "Tecatito" Corona realizó un regate y lanzó una diagonal para el disparo de Orbelín Pineda; segundos después, el propio Pineda volvió a intentarlo con un cabezazo. Sin embargo, en ambas oportunidades el guardameta Rocco Ríos Novo intervino para mantener la ventaja local.
El segundo tiempo se vistió de rayado
Pese a las dificultades del lapso inicial, los dirigidos por Matías Almeyda reajustaron sus líneas y saltaron al complemento con una postura mucho más agresiva.
Fue así que, apenas al minuto 47, Lucas Ocampos remató de cabeza tras un servicio al área. Ríos Novo concedió un rebote e inmediatamente apareció Hugo Cuypers para empujar la pelota al fondo de las redes y decretar el 1-1.
Con el empate en el marcador, el encuentro se volvió sumamente parejo. Aunque las llegadas disminuyeron, esto se debió en buena medida a la aparición de ambas defensas para cortar las opciones del rival.
Aun así, Monterrey comenzó a generar mayor sensación de peligro. Una de las oportunidades más claras llegó con una descolgada a velocidad de Diego Rossi, quien superó a su marcador, ingresó al área y terminó enviando su remate desviado cuando tenía una buena oportunidad para darle la vuelta al marcador.
Diego Rossi firma el triunfo en el último minuto
El duelo parecía encaminarse a la definición por penales. Sin embargo, al minuto 89, Ricardo "Rica" Chávez envió un centro preciso que tomó mal parada a la zaga de Miami. El balón atravesó el área hasta llegar al segundo poste, donde apareció Diego Rossi, quien esta vez no perdonó y definió para firmar el 2-1 definitivo.
En el tiempo de compensación todavía hubo espacio para la polémica. El árbitro central había expulsado originalmente a Lucas Ocampos por una supuesta infracción por detrás sobre Sergio Reguilón. Sin embargo, tras revisar la jugada en el monitor del VAR, el silbante rectificó al constatar que el atacante de Rayados había tocado primero el balón y modificó su decisión a tarjeta amarilla.
Escenario abierto para la última jornada
Con este resultado, Monterrey, que venía de tropezar en su presentación inaugural, se recuperó en la tabla y sumó sus primeros tres puntos de la Leagues Cup 2026.
La escuadra regia se jugará su permanencia en el torneo este miércoles 12 de agosto, cuando enfrente a Nashville SC en la tercera y última fecha de la fase de grupos.
Un panorama similar tendrá el Inter Miami, que disputará su boleto a las rondas eliminatorias en un duelo decisivo ante el Club León ese mismo día.