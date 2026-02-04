Monterrey y varias ciudades de Estados Unidos se cuestionan la viabilidad de sus Fan Fests
A 127 días del inicio del Mundial 2026, en Monterrey, en al menos siete de las ciudades que serán sedes de Estados Unidos y una de Canadá, Vancouver, se planten la viabilidad de que sus Fan Fests duren los 39 días del evento, como originalmente planteó la FIFA.
Esto se debe a los altos costos que generarán las operaciones de los festivales de aficionados y la incapacidad de cerrar patrocinadores locales para financiarlos.
Además, en el caso específico de Monterrey y San Francisco, el ser las únicas dos urbes que no acogerán encuentros de primera ronda de selecciones del Bombo 1, las mejor posicionadas en el ranking FIFA, disminuyó el interés de turistas y marcas.
"Inevitablemente, el no tener partidos confirmados de selecciones élite, te lleva a la baja. No hay manera de que nos aventemos 40 días como estaba proyectado", afirmó Bernardo Bichara, presidente ejecutivo del Parque Fundidora, en donde se realizará el evento en Monterrey.
Monterrey , la única de las tres sedes mexicanas que no recibirá partidos de la selección local, acogerá estos cinco duelos:
- 14 de junio de 2026 | Ganador del repechaje UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania vs Túnez | Grupo F
- 20 de junio de 2026 | Japón vs Túnez | Grupo F
- 24 de junio de 2026 | Sudáfrica vs Corea del Sur | Grupo A
- 29 de junio de 2026 | Primero del grupo F (podría ser Países Bajos o Japón) vs Segundo del grupo C (podría ser Brasil o Marruecos) | Dieciseisavos de final
De estos cuatro combinados confirmados, solo Japón está entre las 20 mejores selecciones del mundo (es la número 19 del ranking FIFA), tras lo cual sigue Corea del Sur (22), Túnez (47) y Sudáfrica (60). Lo que podría "salvar" a la ciudad es el partido de Dieciseisavos de final, pero dependerá del desempeño de Países Bajos, en el grupo F, y Brasil o Marruecos, en el C.
De ahí los organizadores de planteen un Fan Fest reducido, del cual aún no han dado detalles, a pesar de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, prometió hacer “el Fan Fest más grande en la historia de FIFA”, con un día más de duración del torneo y con 120,000 asistentes diarios.
Bichara agregó que el financiamiento del Fan Fest correrá a cargo de patrocinadores, el Comité Organizador y en menor parte dinero público.
San Francisco toma la misma decisión que Monterrey
San Francisco, en el Levi’s Stadium, también se planteó recortar la fiesta a solo los días que haya "partidos relevantes" de la Copa del Mundo.
Según un dato de The Athletic, tan solo por gastos de seguridad, se tiene que pagar más de un millón de dólares por día, lo que llevar a los organizadores de la Bahía a pensar, incluso, en que en vez de una gran fiesta, tener pequeñas en distintas áreas.
En el caso de Estados Unidos, gran parte de los Fan Fest son financiados con dinero de donaciones privadas y hay un fondo de 625 millones de dólares, que el gobierno del presidente Donald Trump da para ayudar a las ciudades a realizar los eventos.
Además, por primera vez en la historia, la FIFA permite a los comités locales cerrar acuerdos de patrocinio, con el programa Host City Supporter, sin embargo éste es restrictivo ya que solo pueden acordar con marcas que el organismo rector de futbol considere “no competidoras” con las suyas.
Esto ha llevado que sean la minoría de las ciudades las que hayan aprovechado este beneficio, San Francisco no es una de ellas.
Los partidos de San Francisco en la Copa del Mundo:
- 13 de junio de 2026 | Catar vs Suiza | Grupo B
- 16 de junio de 2026 | Austria vs Jordania | Grupo J
- 19 de junio de 2026 | Ganador del repechaje de la UEFA entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo vs Paraguay | Grupo D
- 22 de junio de 2026 | Jordania vs Argelia | Grupo J
- 25 de junio de 2026 | Paraguay vs Australia | Grupo D
- 1 de julio de 2026 | Primero del grupo F (podría ser Estados Unidos o Paraguay) vs un mejor tercer lugar | Dieciseisavos de final
De los siete equipos confirmados, solo Suiza está en el top 20, es el 18 del mundo, de los demás el que más se acerca es Austria (24) y Australia (27).
El estatus de las demás ciudades
Las urbes que se mantienen firmes en tener actividades los 39 días son Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Houston, Boston, Filadelfia, Toronto (Canadá) y las mexicanas Ciudad de México y Guadalajara.
Sin embargo, Nueva York-Nueva Jersey, en donde se realizará la final, fue la primera en anunciar algo inusual, cobrar la entrada a su Fan Fest, que suele ser gratuito. El derecho para entrar será de 12.50 dólares.
Mientras que las que se han reportado que serán selectivas son Miami, Kansas City, Seattle, Vancouver (Canadá), Atlanta y Los Ángeles.
Miami lo llevará a cabo del 13 de junio al 5 de julio, varios días antes de parar su actividad de partidos, ya que el 11 de julio será sede de un duelo de cuartos de final y el día 18 del mismo mes tendrá el duelo por el tercer puesto.
Kansas City, la ciudad más pequeña de las 16 que serán sedes de la Copa del Mundo, plantea 18 días de fiesta y en cada uno de ellos espera acoger a uno 25 mil hinchas.
Seattle tendrá 24 días de fiesta, del 11 de junio al 19 de julio, el final será 13 días después de recibir su último encuentro; Atlanta contará con 20 y Vancouver, una de las dos sedes canadienses, dará a conocer más adelante los “días clave” en los que estará disponible su festival.
Canadá es un país poco entusiasmado para acoger el Mundial, 71 por ciento de los canadienses consideran que solo “vale la pena” acoger el torneo si se alcanzan o superan los costos de organizarlo y el 54 por ciento piensan que es “inútil” celebrar el certamen.
Esto se debe a los altos costos que genera el torneo, en el caso de Vancouver, que tendrá cinco encuentros, se pronosticó un costo inicial de 230 millones de dólares, pero el año pasado, cuando sumaron dos más a su cuenta, el presupuesto subió hasta los 624 millones.
Los Ángeles es uno de los casos llamativos, ya que su Fan Fest oficial solo durará cinco días, del 11 al 15 de junio, en la semana inaugural, pero tendrá sedes regionales itinerantes para lo que resta del certamen.
El Mundial 2026 no solo será inusual porque será el más grande de la historia, con su expansión a 48 equipos y 104 partidos, sino porque los Fan Fest, la única oportunidad para los hinchas sin boletos de vivir el certamen, serán reducidos en varias ciudades.