Mourinho ve injusto comparar al Real Madrid con el Barcelona

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, consideró este sábado, víspera del clásico liguero contra el Barcelona, que no se puede comparar a ambos equipos porque el conjunto merengue todavía "no es un producto acabado".

Frente a un Barcelona con dos años de rodaje y dos títulos ligueros con Hansi Flick, el Real Madrid acaba de ponerse a las órdenes de su entrenador portugués.

"Se nos mira como un producto acabado y los productos acabados en el futbol son muy difíciles, porque nunca están acabados", dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico merengue, que volvió a tomar las riendas del equipo en verano, recordó que apenas lleva tres meses trabajando con el equipo.

Si se quita la llegada escalonada de los internacionales tras el Mundial y la ventana internacional de octubre, "llevamos trabajando mes y medio, dos meses", alegó.

"Y se habla de nosotros como un producto acabado. Lejos de ser un producto acabado, es un producto... Ahora mismo iniciado" en el que jugadores y entrenador todavía están conociéndose, insistió el entrenador del Real Madrid.

"Comparar un equipo en este estado con otro equipo que tiene dos, tres... otros equipos con más años, 10, 20... compararnos es lo que no me parece justo", consideró Mourinho.

El técnico merengue volverá a dirigir un clásico por primera vez desde su primera época al frente del Real Madrid entre 2010 y 2013.

"Hay otros clásicos importantes en el mundo del fútbol, pero este clásico es un clásico único que normalmente el mundo enamorado del fútbol se para para verlo", afirmó.

El Real Madrid afronta el encuentro en una dinámica positiva tras ganar sus últimos cuatro encuentros oficiales.

El Barça, por su parte, acaba de sufrir el miércoles su primera derrota de la temporada frente al PSG, pero Mourinho cree que nada de esto afecta al partido del domingo.

"En los clásicos creo que lo que has hecho antes no tiene ninguna influencia", consideró, antes de un partido crucial.

El Real Madrid es tercero en LaLiga a seis puntos del líder azulgrana, por lo que necesita la victoria para no perder de vista a su rival.

Mourinho consideró al atacante rival Lamine Yamal "un gran jugador", al igual que todos los del Barça, pero rechazó que vaya a cambiar cosas pensando en el joven extremo azulgrana.

"A los grandes jugadores se respeta, pero una cosa es respetar y otra cosa es cambiar planes, es cambiar estructuras, es olvidar tu propia esencia y eso no lo haremos", sentenció. AFP