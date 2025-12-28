Mozambique gana primer partido de su historia en Copa Africana de Naciones
Desde su debut en la competencia en 1968, el balance de las Mambas de Mozambique era de 12 derrotas, 4 empates y 0 victorias.
Mozambique ganó este domingo el primer partido de su historia en Copa Africana de Naciones, tras imponerse 3-2 a Gabón en Agadir.
Los goles de Faisal Bangal (37'), Geny Catamo (41', de penal) y Diogo Calila (52') aseguraron la victoria, mientras que Pierre-Emerick Aubameyang (45+5') y Alex Moussounda (76') marcaron para Gabón.
Las Panteras sufrieron así su segunda derrota en dos partidos del torneo, luego de haber perdido contra Camerún (1-0). Mozambique perdió también en su entrada en liza contra Costa de Marfil (1-0).
