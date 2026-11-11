Muere Carlos Babington, histórico del futbol argentino y ex técnico del León

El talentoso ex mediocampista y ex técnico Carlos Babington, recordado ex jugador de Huracán y de la selección argentina, además de haber dirigido al León de la Liga MX, murió este miércoles a los 77 años, informó el club.

Apodado el Inglés por su apellido, Babington tuvo una destacada trayectoria en el Globo, con el que ganó su único título de primera división en 1973. Jugó el Mundial de Alemania 1974 con la Albiceleste.

El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino.



Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso… pic.twitter.com/Rq8hG8kI5t — CA Huracán (@CAHuracan) November 11, 2026

Aquel plantel de Huracán se hizo famoso por su juego vistoso y único en el futbol argentino, bajo las órdenes de César Luis Menotti y en el que también lucieron René Houseman, Miguel Brindisi y Alfio Basile, entre otros.

Fue "uno de los más grandes futbolistas que dio el futbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias", dijo Huracán en un mensaje.

Babington totalizó 305 partidos y 136 goles en Huracán, club del que también fue entrenador y con el que consiguió dos ascensos a primera división, en 1990 y 2000. Además, fue presidente entre 2006 y 2011, en una etapa más controvertida.

Centrocampista ofensivo de jerarquía, con un fino toque entre líneas, jugó 13 partidos y marcó un gol y dos asistencias para la selección de Argentina.

Fue titular en cinco de los seis partidos que la Albiceleste disputó en Alemania 1974, donde el equipo sudamericano cayó en segunda fase.

También incursionó en el exterior como futbolista del Wattenscheid 09 de Alemania (1974-78), Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos (1982-83) y finalizó su carrera en Atlético Junior de Colombia (1984).

Como entrenador, además de Huracán, condujo a los argentinos Platense, Banfield, Racing y River Plate, y al León de México. AFP