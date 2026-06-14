Mundial 2026: El 7-1 de Alemania sobre Curazao y el hito mundialista en Houston
La historia de esta crónica podría, y quizás debería, ser la de la despiadada goleada por 7-1 que Alemania le propinó a Curazao.
Fue un partido en el que más de la mitad de los teutones titulares lograron vencer la portería de Eloy Room, un guardameta que, a pesar del marcador abultada, se lució con un par de atajadas providenciales que de no ser por él habrían terminado en un marcador aún más escandaloso.
Sin embargo, la verdadera historia escrita este domingo en Houston podría, solo por hoy, ser la de los perdedores.
Hablamos de un grupo de jugadores que representan a una patria en la que no nacieron, hombres que hoy disputaron el histórico primer partido de la isla en una Copa del Mundo —que con 444 kilómetros cuadrados es el país más pequeño del torneo—.
Es la misma nación caribeña que durante siglos fue víctima del cruento sistema de tráfico de esclavos de los Países Bajos, y que fungió como el principal depósito de la mano de obra forzada mercantilizada por el colonialismo a manos de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales.
La justicia poética de ver a este equipo en la cancha no se entendería sin el legendario Patrick Kluivert, uno de los principales arquitectos de este proyecto binacional que detectó y reclutó el talento de la diáspora para redimir a la tierra ancestral.
Y en el corazón de esta epopeya deportiva se encuentra ahora Livano Comenencia, autor del primer gol en la historia de la pequeña isla dentro de la justa mundialista.
Para Livano la decisión de representar al país caribeño no fue casual, sino el fruto de un profundo arraigo. Aunque Comenencia nació en Breda y representó a los Países Bajos en todas sus categorías juveniles hasta la Sub-20, el vínculo con Curazao se mantuvo vivo gracias a sus padres, ambos nacidos en la isla, y a las constantes vacaciones familiares que pasaba allí.
Consciente de que la selección absoluta neerlandesa podría llamarlo en el futuro, decidió ser paciente, pero finalmente optó por Curazao, admitiendo que esta elección fue la llave que le permitió vivir el Mundial en la cancha y no viéndolo por televisión.
¿El 7-1 final realmente refleja un partido que muchos se atrevieron a bautizar en la previa como "el duelo más desigual en la historia de la Copa del Mundo"? Tal vez no, especialmente si consideramos que el marcador fue exactamente el mismo que sufrió la pentacampeona Brasil como local en 2014 frente a esta misma Alemania.
Para una nación de 150.000 habitantes debutando ante un tetracampeón del mundo de 80 millones, los números son una anécdota frente a la dignidad de competir en la máxima tribuna.
El poderío alemán, no obstante, dictó su ley implacable con seis anotadores distintos.
Felix Nmecha abrió la cuenta apenas al minuto 5. Tras el histórico y potente zurdazo de Comenencia al minuto 20 que igualó momentáneamente las acciones y desató la locura azul, la jerarquía teutona aplastó la rebelión.
Nico Schlotterbeck de cabeza al 37 y Kai Havertz de penal al 45 dejaron el marcador 3-1 al descanso. En el complemento, un gol de vestidor de Jamal Musiala al 46, seguido por los tantos de Nathaniel Brown en el 67, Deniz Undav al 77 y un doblete de Havertz para finalizar en el 87 sentenciaron la aplastante victoria germana.
Tras este histórico y turbulento debut, ambos equipos deberán enfocarse en el resto de la travesía del Grupo E.
Alemania continuará su camino enfrentando a Costa de Marfil el sábado 20 de junio en Toronto, y cerrará la fase de grupos el 25 de junio contra Ecuador en Nueva York/Nueva Jersey.
Por su parte, los curazoleños buscarán sumar sus primeros puntos mundialistas el 20 de junio ante Ecuador en Kansas City, para luego despedir su participación en esta primera fase midiendo fuerzas contra Costa de Marfil el 25 de junio en Filadelfia.
El marcador hoy fue adverso, pero el nombre de Curazao ya está escrito en la historia.