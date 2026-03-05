Mundial 2026: Empresa dueña del Azteca se preocupa por retrasos
La renovación del Estadio Azteca avanza a marchas forzadas y con la promesa de estar listo para el 11 junio, cuando se convierta en el único inmueble del mundo en inaugurar tres Mundiales.
Sin embargo, caminar por el estadio confirma que las obras no se han completado a 99 días de la Copa del Mundo: en los alrededores lo que abunda es polvo, calles sin pavimentar y hasta 1,780 trabajadores que día y noche tratan de acabar las obras.
Eso genera incertidumbre en Grupo Ollamani, empresa dueña del recinto, que en su último reporte trimestral de 2025 admitió ante sus socios que el retraso de la renovación podría significar “descalificación o reubicación de partidos clave por la FIFA”.
Pero no solo Ollamani, también Emilio Azcárraga Jean, dueño del grupo al que pertenece el América, el casino PlayCity y Editorial Televisa, confesó que el plan original se concluirá una vez que acabe la Copa del Mundo.
“Esta primera etapa termina el próximo 28 de marzo con la reinauguración (en el partido de México vs Portugal). Después de ella, las obras seguirán con lo que falte para el Mundial. Posteriormente habrá más cosas por hacer, como unas columnas que no quedaron bien. Nos faltó tiempo”, señaló Azcárraga Jean, el 9 de febrero pasado.
El Comité Organizador de la sede de Ciudad de México prometió que todo estará listo para hacer el Mundial. Confían en que las más de un millón 939 mil horas de trabajo que se han invertido rendirán frutos.
Aunque, Ollamani ha sido más cauto y pone como riesgos para 2026: incumplimiento en los plazos por las obras del Azteca y costos imprevistos, que generarían posibles sanciones por parte de autoridades de futbol.
Si esta situación se cristaliza, Ollamani sufriría una caída en sus ingresos, ya que menciona que depende mucho de las ganancias de la Copa del Mundo 2026, que autoridades pronostican tendrá una derrama económica en México de entre 1.8 y 3 mil millones de dólares.
Las inversiones han superado la expectativa: han superado los 3,500 millones de pesos, de los cuales 2,100 se financian con un préstamo de Banorte, que se pagará en un plazo de 12 años a partir del 1 de febrero de 2027.
Ollamani usó hasta el cierre de 2025 1,672 millones de pesos de ese crédito que terminarán de pagar en marzo de 2037, a pesar de los esfuerzos, Azcárraga Jean y Ollamani mantienen la calma de lograr el objetivo.
“Los constructores dicen que sí van a terminar a tiempo. Yo no soy experto en construcción, no soy especialista pero no veo que sus fechas sean las fechas. La verdad va muy bien, hubo mucha dificultad al principio, pero todo está en paz”, añadió el empresario.
Entre las obras que se han hecho al Azteca están la instalación de un pasto híbrido, mejora en el drenaje, reubicación de vestidores y nuevo túnel de acceso.
Además, se montaron 2,200 metros cuadrados de pantallas LED en el interior y exterior, y las butacas se reemplazaron por asientos más cómodos. La capacidad del recinto también subió a 90 mil aficionados.
“Estaremos listos para todos los mexicanos, no tengo duda: el Estadio Banorte estará completamente preparado. Haremos historia, será el mejor recinto de la Copa del Mundo 2026”, comentó Félix Aguirre, director del inmueble, en el evento de 100 días del Mundial.
El negocio del futbol, el segundo más importante para Ollamani
Confirmar los cinco partidos pactados en el Azteca en el Mundial 2026 es clave para que Ollamani mantenga al futbol como su segunda mejor fuente de ingresos.
En 2024, generó 2,726.6 millones de pesos, solo detrás de los 2,756.4 del casino y por encima de los 545.5 de Editorial Televisa.
El 2024 fue un año en el que las Águilas ganaron dos de los tres títulos del tricampeonato, algo clave para generar dinero que provino principalmente de los segmentos publicidad y patrocinios y venta de boletos y esquilmos (alimentos, bebidas y consumo en estadio).
En 2025, el futbol generó 2,795.7 millones de pesos, se mantuvo como el segundo segmento más importante por debajo de juegos (3,106.6 millones) y medios (513.7 millones), pero reportó una pérdida de 21.5 millones de pesos, mientras que en 2024 tuvo utilidades de 584.1 millones de pesos
La pérdidas fueron por la inversión en el cuerpo técnico y jugadores, así como lo gastado en el estadio.
Para mantener rentable al América en 2026, que a finales de 2025 vendió el 49 por ciento de sus acciones al fondo de inversión General Atlantic por unos 240 millones de dólares, Ollamani considera que mantener un buen rendimiento deportivo es fundamental.