Mundial 2026: equipos clasificados y así van las eliminatorias
El Mundial de 2026, el más grande de la historia, se convertirá en la primera edición que incluya 48 selecciones participantes. Este nuevo formato amplió las oportunidades para todas las confederaciones y volvió el proceso clasificatorio más intenso, con varias plazas aún en disputa rumbo a la máxima cita del futbol.
Con la ampliación, la UEFA pasó de 13 a 16 cupos, la CAF de 5 a 9, la AFC de 4.5 a 8, la CONMEBOL de 4.5 a 6, la CONCACAF de 3.5 a 6 (incluyendo a los anfitriones) y la OFC de 0.5 a 1. Además, se mantuvieron dos plazas adicionales definidas en el repechaje intercontinental, lo que completará los 48 lugares disponibles frente a los 32 del formato anterior.
Los tres primeros clasificados al torneo fueron los países anfitriones, sin embargo el balón rueda en todos los continentes. Aquí la lista de los países que ya tienen su boleto.
Lista de clasificados Mundial 2026 (hasta el momento)
Selecciones
1- Estados Unidos
2- México
3- Canadá
4- Japón
5- Nueva Zelanda
6- Irán
7- Argentina
8- Uzbekistán
9- Corea del Sur
10- Jordania
11- Australia
12- Brasil
13- Ecuador
Lista de clasificados por Confederación
Anfitriones
Selecciones
México
Estados Unidos
Canadá
Los anfitriones clasifican automáticamente
AFC (Asia)
Selecciones
Japón
Irán
Uzbekistán
Corea del Sur
Jordania
Australia
Asia cuenta con ocho plazas directas y un lugar para el repechaje interconfederacional. Con seis boletos ya ocupados, quedan dos cupos directos y la repesca. La cuarta ronda se juega en octubre de 2025 y la quinta en noviembre para definir al representante al repechaje de marzo de 2026. Arabia Saudita e Irak parten como favoritos a los boletos directos por sus posiciones de liderazgo en la fase previa, mientras que Emiratos Árabes Unidos y Omán se perfilan al repechaje gracias a su ubicación en tabla.
CAF (África)
Hasta ahora no hay selecciones clasificadas. África dispone de nueve plazas directas y un lugar para repechaje que se definirá en noviembre de 2025 entre los mejores segundos. La fase de grupos continúa hasta octubre, con Marruecos y Senegal firmes en la cima y con ventaja amplia, mientras que Egipto, Nigeria y Camerún también marchan en lo alto de sus sectores. Para la repesca, Burkina Faso, Mozambique, Namibia y Gabón se mantienen entre los segundos mejor posicionados.
Jornadas restantes: se juegan las fechas 7, 8 y 9 en septiembre y octubre de 2025; después, los play-offs continentales en noviembre.
Conmebol (Sudamérica)
Selecciones
Argentina
Brasil
Ecuador
Sudamérica reparte seis plazas directas y una de repechaje intercontinental. Tres ya están ocupadas, por lo que quedan tres boletos directos y la repesca. Tras diez fechas disputadas, Uruguay y Colombia se mantienen en zona de clasificación, Paraguay lucha por un cupo directo y Chile junto con Perú apuntan al repechaje.
Jornadas restantes: faltan ocho fechas (de la 11 a la 18) entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.
UEFA (Europa)
Por el momento no hay equipos clasificados. Europa dispone de 16 plazas directas: 12 para campeones de grupo y 4 por playoffs. Hasta ahora ningún equipo está clasificado, pero Francia, Inglaterra, España y Alemania dominan sus sectores, mientras que Italia, Portugal y Países Bajos también ocupan zona de pase. Suiza, Dinamarca, Polonia, Turquía y Noruega se perfilan hacia el repechaje como mejores segundos.
Jornadas restantes: las fases de grupo concluyen en septiembre, octubre y noviembre de 2025; los playoffs se jugarán en marzo de 2026.
Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe), sin anfitriones:
La Concacaf cuenta con seis plazas, de las cuales tres ya pertenecen a los anfitriones. Restan tres boletos directos y dos de repechaje. En la fase previa, Costa Rica y Panamá lideran con ventaja, Honduras y Jamaica siguen con opciones sólidas y Curazao sorprende en zona de repechaje por diferencia de goles.
Jornadas restantes: la tercera ronda se disputa entre septiembre y noviembre de 2025; la ronda final de 12 equipos se jugará en 2026.
OFC (Oceanía)
Selecciones
Nueva Zelanda
Oceanía tiene una plaza directa, ya ocupada, y un boleto para el repechaje intercontinental. El cupo pendiente se definirá en marzo de 2026, con Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea como principales candidatos tras quedar segundos en sus grupos y mostrar mejor diferencia de goles.
Jornadas restantes: no hay partidos clasificatorios, solo se jugará el repechaje en marzo de 2026