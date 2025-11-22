Mundial 2026: Francia entrena a policías de Jalisco
Guadalajara, México
Policías de Jalisco concluyeron una capacitación a cargo de la Policía Nacional de Francia para controlar manifestaciones y disturbios, con miras al Mundial de futbol 2026.
México será sede de la Copa del Mundo 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio. El país albergará en total 13 partidos repartidos entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Los cuatro partidos de Jalisco se celebrarán en el estadio Akron, ubicado en Zapopan.
Autoridades locales anunciaron que 65 elementos de diversas corporaciones de Jalisco fueron capacitados en la gestión de “Multitudes durante Manifestaciones y Grandes Acontecimientos Deportivos”.
La capacitación duró dos semanas y estuvo a cargo de instructores de la Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), división de la policía francesa con experiencia en mundiales de futbol y Juegos Olímpicos.
"Entendemos que este encuentro internacional de futbol exige una policía preparada, humana y estratégica", dijo el secretario de Seguridad Jalisco, Juan Pablo Hernández González.
La capacitación concluyó con un simulacro de disturbios en el estadio.
"Los oficiales abordaron cómo privilegiar la mediación, el diálogo y el control táctico, pilares de una policía de vanguardia", añadió Hernández González.
"En caso de actos de violencia o grupos de agitadores, ya tendremos más herramientas para llevar a cabo una contención preventiva", añadió.