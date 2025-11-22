Mundial 2026: Francia entrena a policías de Jalisco

📷📷 Más de 85,000 personas vivieron la pasión del futbol en el Pabellón #ElAlmaDelMundial durante las Fiestas de Octubre.



📷 Gracias de corazón por llenar cada rincón de emoción, alegría y espíritu mundialista.#SomosGuadalajara #FIFAWorldCup pic.twitter.com/srQDrWbZBf